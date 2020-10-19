新冠肺炎．最新｜今增15宗確診1宗屬本地　連續3天沒源頭不明個案

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本港新冠肺炎疫情持續，昨日（18日）公布新增4宗確診個案，當中2人分別是帝苑酒店的員工及葵涌國寶之家的員工，至今本港個案累計5,242宗，食物及衞生局局長陳肇始在網誌重申「不能亦不應以本地長期零確診個案為目標」。
此外，衞生署今（19日）起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心，為未能於同日取得檢測結果的入境人士提供住宿以等候檢測結果。
有消息亦傳出，國泰航空即於短時間內，正式公布裁員及重組方案。
【14:14】衞生署衞生防護中心公布，今日15宗新冠病毒病確診個案，至今本港個案累計5257宗，14宗為輸入個案，僅1宗屬本地，並與本地個案有流行病學關連。
【10:51】消息指，本港今日新增大概15宗新冠肺炎確診個案，沒有感染源頭不明個案，為連續第3天。
▼10月2日起重開處所及放寬措施▼
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