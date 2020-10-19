拆局：三大原因致流感疫苗荒　有市民棄等免費針　9月底已接種

本港即將踏入冬季流感季節，惟新型冠狀病毒肺炎的威脅未止，早前有專家指，若患者同時感染新冠肺炎及流感，會增加治療難度，傳播率亦會倍增，呼籲市民及早接種流感疫苗；然而未及11月，本港已出現流感疫苗荒，有連鎖診所明言已有800多名市民登記輪候。綜合醫生意見及社會現況發現，流感疫苗荒與三大原因有關。 有私家醫生反映，一方面有市民擔心同時感染新型肺炎及流感致病情嚴重；另一方面，亦有人因疫情發展未明，擔心之後會「無針打」，即使符合政府免費打針計劃資格，亦不願等候，提早於9月底已打針，這些憂慮致今年打針人數較往年高，打針時間亦較以往提早了一個月。 此外，亦有醫生指出，藥廠今年的來貨減少，然而不了解背後原因，加上外國有地區實行疫苗配給，估計今年是全球均現流感疫苗供應短缺；據悉有其中一間藥廠透露，最快一個月後或有新一批疫苗供港，但暫未有詳情。

港府本年度訂購了87.8萬劑滅活流感疫苗。（資料圖片）

政府推出的免費流感疫苗接種計劃十月起展開，合資格人士可分階段於各診所打針，不過公營系統以外，有不少私營醫療診所的流感針需求均較往年增加，市民需大排長龍才有望可注射流感針。

市民提早打針且有年輕化趨勢

私人執業的醫學會會長蔡堅指出，市民聽專家講述同時感染新型肺炎與流感或致病情嚴重，擔心自己中招，故打針的人數增加，而且亦有年輕化趨勢，有年輕至30多歲的人士前來打針。

家庭醫生鄭志文表示，今年的特別現象在於市民均提早打針的時間，有市民即使符合政府計劃的資格，若等到10月可免費打針，但因擔心疫情發展未明朗，「驚住無針打」，故9月底到私家診所自費打針；亦有病人原本在政府診所覆診，但因覆診日期是年底，病人不欲等候，而到私家診所。

兒科診所注射流感疫苗人數較往年多一倍

兒科醫生余則文提到，往年約11月會有較多人打針，今年家長提早帶子女打針，現時已打針的人數約較去年增一倍。

私家醫生透露，有市民憂同時感染流感及新型肺炎或致病情嚴重，致打流感針人數增加。（資料圖片／高仲明攝）

需求急增惟來貨量下跌 多訂兩成來貨量「七折」

除了需求急增外，受訪醫生均不約而同提及，藥廠的供應量較往年減少，余則文透露，6月起向藥廠預訂疫苗，至9月起分發疫苗，他引述藥廠指疫苗貨量有下跌，預計年內不會再有第二批貨源。

鄭志文則稱，自己雖預訂了較往年多兩成劑量，但藥廠來貨「打咗個7折」，而有關疫苗存量的資訊透明度一直較低，藥廠往往會以運送及製造問題解釋貨源下跌，但不會提供明確原因。

他又指，得悉加拿大需以配給制，將流感疫苗留予高風險人士接種，而內地即使本地生產的流感針亦缺貨，他估計今年是全球均缺流感針供應，非只限於香港。

政府今年訂購了87萬劑流感疫苗，予各免費及資助流感針計劃使用。（資料圖片／盧翊銘攝）

藥廠向醫生直言 年內或不會有第二批疫苗貨

據悉有其中一間藥廠曾表示，最快一個月後或有另一批新貨源，惟數量及來貨日均未明。 藥廠賽諾菲巴斯德香港發言人上周曾稱，新一季流感疫苗的數量與往年相若，如有需要會嘗試聯絡法國總部，研究能否爭取更多流感疫苗供應香港。 另一間藥廠葛蘭素史克則稱，留意到近日市場的需求有所上升，正與衞生署保持緊密聯繫 ，密切關注本地情況以協調供應。 本網亦有向雅培藥廠查詢流感疫苗供應量，正等候回覆。