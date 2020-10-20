新冠肺炎．最新｜增大概5宗確診　臨時檢測中心發現源頭不明個案

本港新冠肺炎確診個案仍未歸零，衞生署昨日（19日）公布新增15宗個案，當中一宗與早前確診的尖沙咀帝苑酒店職員相關，其他14宗為輸入案，至今累計錄得5,257宗。消息指，本港今日（20日）新增大概5宗確診，其中有患者在油尖旺臨時檢測中心檢測後確診，屬源頭不明個案，意味無源頭個案「歸零」情況，僅維持3天便再次斷纜。 特首林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前見記者時指，暫時無條件大幅放寬限聚措施，但部分經濟活動如婚禮儀式、本地遊，或可放寬，相關政策局爭取下午公布。 多個醫療團體昨與食物及衛生局長陳肇始討論強制檢疫安排，當局有意引用《預防及控制疾病條例》推行強制檢測，主要針對有病徵及輕微病徵的人士，但會上意見有分歧。

【11:37】消息指，本港今日新增大概5宗新冠肺炎確診個案。其中有患者在油尖旺臨時檢測中心檢測後確診，屬源頭不明個案。

▼各區臨時檢測中心 早前運作情況▼

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【10:35】特首林鄭月娥今早（20日）出席行政會議前見記者時指，暫時無條件大幅放寬限聚措施，但部分經濟活動如婚宴儀式、本地遊，或可放寬，相關政策局爭取下午公布。

邊境通關方面，政府早前已和新加坡原則上就航空旅遊氣泡達成協議，現時雙方都十分謹慎，會作更多防疫措施，大可放心。現時港府亦與內地商討，在什麼情況下可放寬14天強制檢疫安排，所有工作正在進行中。

至於強制檢測措施，林鄭稱進行強制檢測要有法律依據，有關工作進行中，形容要做得小心，因涉及人權，有人會指自己並無病徴，為何要強制接受病毒驗測。林鄭說，在進一步嚴控疫情下，有專家及社會意見指必須採取更嚴厲手段，如果發現某一群組或某一社區出現爆發，為控制社區感染要進行強制檢測。

強制檢測｜林哲玄：醫生呈交拒驗名單不算篤灰 如患肺結核要通報

【09:47】多個醫療團體昨日（19日）與食物及衞生局陳肇始會面，討論新型冠狀病毒肺炎強制檢測安排。有份參與會議的醫護誠信同行主席林哲玄今日（20日）在電台節目表示，醫生對強制檢驗各有意見，但大致認同懷疑患者須檢測。林認為，醫生對政府通報拒絕檢測患者名單不算「篤灰」，正如肺結核要上報衞生署一樣。

強制檢測｜蔡堅：矯枉過正或破壞醫患互信 病人組織憂惹市民不滿

醫學會會長蔡堅今早（20日）則表示，按照專業操守要求，醫生一般不會隨便交出病人私隱，若實施後強制檢測要求醫生交出病人資料，屆時應跟隨專業指引還是法例要求，與當局磋商後仍未有定論，但他指強制做法或會破壞醫生與病人的互信。病人政策連線主席林志釉則認為，以現時民情來說，推行強制措施或會引來巿民不滿，若市民因此有擔心而不看醫生，問題或會更大。

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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