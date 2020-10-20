新冠肺炎｜32歲女OL有病徵　私醫無安排檢測　反倡到臨時中心化驗

新冠肺炎疫情未平，今天（20日）新增5宗確診個案，當中一宗屬本地個案，而且源頭不明。該名確診者是一名32歲女子，她在本月16日發病「發冷發熱」，但她在18日向私家醫生求醫時，卻被醫生建議她去位於梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心做測試，結果證實確診。她的病毒CT值是23，代表病毒量不低。 她住在西灣河嘉亨灣一座，於港島東中心任職文職工作，約5、6名家人需檢疫，同公司100人需接受檢測，坐得較近的2、3名同事也需檢疫。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，政府設立的臨時檢測中心目的是為了無病徵的市民做檢測，有病徵市民應向醫生求醫，以免擔誤病情。

不過，最新確診的32歲女子於本月16日「發冷發熱」，18日向私家醫生求診時，卻被認為病徵與新冠肺炎不太相似，因此沒有安排檢測，不過該醫生稱若病人有擔心，可以到政府設立的檢測中心做檢測，因此她同日到梁顯利油麻地社區中心的油尖旺臨時檢測中心接受檢測，最後證實確診。

該名女子住在西灣河嘉亨灣一座，於港島東中心做文職，與家人同住，亦在傳染期與一些家人在家中用膳，總共有5、6名家人需檢疫。她工作的公司有2、3名同事坐得較近，需要檢疫，另同層有100名同事，需接受檢測，該公司也需停業、大清洗。

張竹君續指， 事主曾到筲箕灣愛蝶灣商場，一名姓鍾醫生的診所求醫。根據網上資料，該商場有一名全名為鍾緯略的醫生。

張竹君稱，私家醫生不需參與任何計劃，只需向當局提出，希望接收樣本瓶，政府就會向醫生寄樣本樽。政府亦多次發信，呼籲私家醫生盡量利用樣本瓶，為病人提供檢測。至於各區臨時檢測中心，亦一早預備會有陽性個案，已做足防感染措施。

本港今天有4宗輸入個案，分別來自印度、英國、法國，亦有一名曾到俄羅斯的貨機機師。另外，有少於10宗的初步確診個案，包括一宗來自殘疾人士院舍國寶之家。