限聚令｜旅發局網頁列本地團　長洲遊1300元　深水埗腸粉團500元

政府今日（20日）宣布放寬部分社交距離措施，其中本地旅行團獲豁免4人限聚令限制，容許每團最多30人。香港地地方不大，市民每日於全港各地活動，有何吸引力？ 旅遊發展局「旅遊．就在香港」網頁精選部分本地團推介，主要是郊外遊，生態遊外又有農莊體驗，適合一家大細。其中有旅行社辦中環出發遊長洲，吃糯米糍和行北帝廟4小時，以每兩位計收費2,600元，平均每人1,300元；又有旅行社以每位700元，帶參加者到深水埗吃腸粉，當中不包旅遊巴，本地居民民享七五折優惠，即約577元。 不過要符合豁免限聚令，旅行社除了須簽署《本地遊防疫承諾書》，亦必須包含「綠色生活本地遊鼓勵計劃」指定的綠色地點，或者是旅發局推出「賞你遊香港」項目的約50個行程之一。旅發局將於本月27日公布50個行程名單，據悉不包括網頁中這些原針對外國遊客的收費本地團。

旅發局網頁列出部分特色本地團，團費差異甚大。（旅發局網頁截圖）

↓↓點擊睇部分特色本地團收費↓↓

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政府今日公布放寬4人限聚令，容許本地團每團最多30人，遊玩期間，團員全程須戴口罩；乘坐的交通工具，人數不得多於載客量的50%。

翻看旅發局「旅遊．就在香港」的網頁，一共列出19個精選的本地團，其中包括較「大路」的新界農莊體驗，探望草泥馬、觀賞曬蠔過程；又有的去朗屏水果園、品嘗九大簋，費用為每位數百元，主要針對旅客。不過隨着新冠肺炎疫情，有旅行社改為向本地居民提供優惠，以吸引新客源。

↓↓收費2人起計$2800的長洲美食文化之旅（包團）↓↓

有旅行社推出原價770元，特價577元一位的深水埗美食團。（旅發局網頁截圖）

長洲半日遊不包交通費

有旅行社推出逢周三出行的長洲半日遊，早上於中環碼頭出發，到長洲食平安包及芒果糯米糍、到北帝廟了解太平清醮及登上，遊覽長洲，4小時旅程自費由長洲回家，兩位計2,800元。港人可使用網上登記八五折優惠，未有提及包午餐及車費。

旅發局網頁亦推介深水埗美食團，參加者自費到深水埗，再往茶餐廳、小食店等品嘗菠蘿油、腸粉、豆腐花及餃子店等，成人每位770元，港人優惠75折，行程為3.5小時自費回家，但對於九龍區居民而言，所有小食「吃到飽」也不用花上200元；亦有旅行團以「文青行」包裝，以成人每位230元漫遊油麻地上海街、廟街一帶，似乎較適合外地遊客。

旅發局推消費換免費本地遊機會 名額1萬個

旅發局同時今日公布，推出「賞你遊香港」計劃，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可換取本地遊名額一個，而所有參與計劃的旅行社，均需向香港旅遊業議會登記其行程，並簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾》。

市民由即日（20日）起，於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費後，可開始儲起收據。在10月27日「賞你遊香港」本地遊旅行團的資料將上載至活動網站，屆時市民可瀏覽相關旅行團的資料及向旅行社報名，初步推出名額1萬個，先到先得，額滿即止。據悉，網頁中的本地遊原主要針對外地遊客，多屬少人的包團形式，故費用較高，並不會列入50個「賞你遊香港」的計劃中。

有本地團介紹參觀農莊，可以接觸俗稱「草泥馬」的 羊駝，主要針對旅客。（旅發局網頁截圖）