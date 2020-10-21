新冠肺炎．最新｜今日新增8宗確診　佔一宗本地　為國寶之家院友

本港再重現感染源頭不明的本地新冠肺炎個案，涉及一名在太古港島東中心67樓醫學美容公司「Neo Derm」任文職的32歲女子，至今本港個案累計5,262宗。昨另外有少於10宗初步確診個案，包括國寶之家的一名院友。 政府昨宣布周五（23日）起放寬社交距離措施，包括讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人；參與婚禮的人數增至最多50人，維持不能進食。 此外，疫情重創航空業，據了解，國泰航空最快今日公布裁員6,000人，並重組業務，撤銷國泰港龍品牌。

新冠肺炎｜增8宗確診僅1宗本地 院舍國寶之家群組增一人中招

【14:02】衞生防護中心公布，今日新增8宗確診個案，僅一宗為本地個案，與早前個案相關，患者是66歲男子，有病徵；其餘為輸入個案，分別由埃塞俄比亞、比利時、美國、菲律賓及印度抵港。

居粵港人可於港大深圳醫院覆診 港府強調醫院系統與醫健通不互通

【13:53】政府早前宣布，將為受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，未能回港覆診、住在廣東的醫管局病人，安排他們於香港大學深圳醫院覆診。

食物及衞生局今日（21日）表示，病人可向醫健通的電子健康紀錄統籌處索取病歷複本，並授權轉交病歷至港深醫院，當局強調港深醫院與醫健通不會有「系統上對接」，港深醫院亦不能直接取覽醫健通當中的任何病人資料，重申今次安排不會增加醫健通的私隱及資訊保安風險。

【10:55】消息指，本港今日增大概8宗新型肺炎確診個案。據悉今日沒有新增源頭不明個案，有部份與之前個案有關連的本地個案，當局料不設疫情記者會。

新冠肺炎｜5月至9月發出22.6萬宗豁免檢疫 9月人次按月回升一成

【13:25】本港現時有33類獲豁免強制檢疫人士，根據保安局的最新數字，政府從今年5月至9月共向免檢疫人士向發出超過22.6萬份醫學監察通知書，當中9月數字回升至逾4.5萬份，較前一個月上升逾一成。

此外，9月共有超過9000人次內地訪客從不同口岸出入境，較前一個月上升逾三成。而於爆發第三波疫情的7月份，有超過1.6萬人次的內地訪客出入境，數字是自4月起最高。

昨日焦點：新冠肺炎．10.20｜港島東中心OL確診 無源頭不明個案三日斷纜

新冠肺炎｜政府放寬本地遊上限30人 婚禮人數增至最多50人

新冠肺炎｜旅行社准30人成團 須替團友買新冠肺炎保險

限聚令｜放寬本地遊 業界︰市民悶咗好耐 有人查詢明年5月團費

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

+ 16 + 16 + 16

IVE工程團隊研物聯網通風控制系統 監測人流調節鮮風量平衡效益

【07:00】新型冠狀病毒肺炎疫情下，政府專家顧問——港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌均建議，食肆應增加通風換氣設備。其中，袁國勇認為起碼每小時換氣6次，飲食業界則普遍認為難以做到。

香港專業教育學院（IVE）工程學團隊日前研發「智慧通風控制系統」，透過在出入口安裝紅外線掃描器，以及在鮮風機加裝控制器主機，再與雲端系統連接各硬件，透過檢測人流及計算鮮風量，從而平衡能源效益。團隊指，系統可控制及調較鮮風量，例如可以控制到每小時換氣6次的要求，整個控制系統成本約需數萬元，但未包括鮮風機。

新冠肺炎｜32歲OL發熱 求診私醫無檢測 自行到臨時中心檢測確診

新冠肺炎｜確診OL曾往愛蝶灣私家診所求醫 診症醫生：有寫轉介信

新冠肺炎｜印度領館人員誤獲豁免檢疫 張竹君指已提醒謹慎處理

強制檢測｜醫學會：或破壞醫患互信 病人組織憂惹市民不滿

強制檢測｜林哲玄：醫生呈交拒驗名單不算篤灰 如患肺結核要通報