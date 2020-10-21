國泰裁員｜國泰宣布重組計劃　削減8500職位　港龍即日停止營運

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊業近乎停擺，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，近日更傳出大幅度裁員消息。國泰航空終於今早發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工。

【09:10】國泰今日（21日）早上宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發信，指已經採取一切可行措施，盡可能保障最多員工的生計，惟作出多番努力，每月仍然消耗15億至20億港元現金，他在信中形容決定令人痛心，感謝「我們優秀的員工，與我們一起迎難而上」，又指明白每位即將離職員工此刻必定感到十分焦慮和苦惱，對此深表歉意。

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國泰航空行政總裁鄧健榮10月21日向員工發信，對裁員行動深表歉意。（龔嘉盛攝）

【08:28】國泰宣布重組計劃，其中第一點就是宣布港龍將即日起停止營運，《香港01》回顧了港龍從國泰競爭對手，變成被收歸旗下的歷史。

國泰上世紀的本地競爭對手是港龍航空，1985年由商人曹光彪、包玉剛、霍英東及中資機構華潤、招商局等組成的「港澳國際投資有限公司」成立，惟由於持續錄虧損，至1989年，國泰航空部署將港龍收歸旗下，翌年以第二大股東身份接管港龍。

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【08:14】連月盛傳裁員、重組的國泰航空，今日（21日）公布最終方案，裁員8500人。貴為本地航空業龍頭，國泰紮根香港逾70年，曾有無數風光歲月，更獲評為全球最佳航空公司，可惜近年表現下滑，而且期油投資失利引致虧蝕，裁員之餘，更失卻逾30年的「藍籌股」地位。

疫情下，全球航空業蕭條，暫時復甦無期，曾經歷多次工潮、亞洲金融風暴、沙士的國泰，亦史無前例需政府注資。《香港01》回顧國泰過去70多年歷史。

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【08:06】國泰指，最樂觀的估計，是2021年的客運運力，將遠低於2019年的50%；又稱，假設現行研發的疫苗證實有效並能於明年年夏季成功在全球推出，公司認為要等至明年下半年，運力才會逐步回升。

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【07:54】國泰管理層在通告中，提出重組計劃的三大內容，包括：

1. 港龍航空於今日停止營運;



2. 削減8500職位，佔所有職位24%，當中涉5300名為駐港員工；另有600名非駐港員工可能受到影響；凍結招聘，2600職位繼續懸空。

3.將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。

重組成本約為22億元，預計是次重組將令國泰明年每月減少約5億元的現金支出。

【07:52】國泰航空今早發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。

在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。