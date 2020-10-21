國泰裁員．最新｜削8500職位港龍即日停運 　勞工處設專線助員工

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊業近乎停擺，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，近日更傳出大幅度裁員消息。國泰航空終於今早發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工。

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【16:45】國泰航空今（21日）正式公布重組方案，並向現役空中服務員發出新合約，條款當中列明薪酬包括底薪、以及每月按飛行時數計算的「額外飛行薪金」，又公布調整後的薪酬水平。

以最初級的空中服務員為例，底薪上限為12600元，另加飛行時薪上限180元，不過後者必須每月飛行時數逾70小時才獲發放。新合約條款亦列明，員工自行「換鐘」的時數將不獲承認，亦有可能面臨「扣糧」的後果。公司又表明，如於下周三前簽署同意書，將可獲過渡安排津貼，視乎職級由3000元至7000元不等。

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【15:20】國泰回覆查詢指，被裁減員工人數分佈為：

約4000名機艙服務員 (國泰航空及國泰港龍)、約600名機師 (國泰航空及國泰港龍)、約700名機場地勤及總部員工。而國泰港龍則裁減約2500百名機師及機艙服務員。

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【15:10】勞工處發言人表示十分關注事件，提醒國泰須就終止僱傭事宜與員工坦誠溝通，並作出妥善安排。發言人又表示：「僱主如欲更改僱傭合約的條款，應事先諮詢僱員並取得其同意，否則或會構成不合理更改僱傭合約條款，僱員可根據《僱傭條例》向僱主提出申索。」

勞工處為受影響的員工提供協助，如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可致電勞工處特設的專線3580 1442及3580 1443查詢，或到勞工處的勞資關係科各分區辦事處（www.labour.gov.hk/tc/tele/lr1.htm）尋求協助。此外，勞工處已特別為國泰員工設立就業服務熱線3428 2943，解答有關就業服務的查詢。勞工處全線13所就業中心（www.labour.gov.hk/tc/tele/es3.htm）亦設立專櫃，優先為國泰員工提供登記及就業服務。

【13:30】被問到會否出售其他資產或附屬公司，例如asiamiles及餐飲業務等，賀以禮表示，今次沒計劃於重組方案以外有任何其他「動作」。他又指，過去未收到任何收購或合併的要約。

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【13:16】鄧健榮表示，雖然公司的現金流「健全」，但每個月15至20億元的現金支出，是不可能持續，需要「果斷重組」，令現金流可維持可持續水平。今次裁員後每月可節省約5億元現金開支，對維持營運有很大作用。

至於港龍停運後，其國內及地區航線，會交由國泰及快運申請繼續使用，日後不會再有港龍的品牌，代表35年的老牌子告別港人。他深信日後國泰重組後，憑藉優質品牌，仍可發揮亞太區樞紐的角色。他又指，香港可在大灣區發展扮演重要角色，故對將來有很大信心。

至於政府在今次事件扮演甚麼角色，鄧健榮指政府指派的觀察員只提點股東要注重社會責任，即使在作出商業決時。

賀以禮及鄧健榮透過視像通話會見傳媒。

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【13:02】國泰主席賀以禮及行政總裁鄧健榮舉行視像會議會見傳媒，賀以禮表示，自全球疫情爆發後，載客量只跌至過往的2至3%。他指出，為避免公司倒閉，必須全面重組才可持續發展，管理層擬定的重組方案計劃已向董事會遞交，並於昨晚正式獲批准，將於全球35,000名員工中，削減24%人手，包括5,300名香港員工。而國泰港龍將會停運，航點將交由香港快運(HK express)營運。

他形容是「心痛」的決定，亦對受影響的員工感到非常遺憾，亦理解會對相關員工的家人造成影響。他期望將來航空業復甦時，可重新招聘人手。他又指，過去數月，每月消耗15至20億港元現金，承認是無法可長期負擔，今次職位裁減可減省每月約5億元的現金開支。

賀以禮又說，作出今天的決定感到困難、不安、傷感，亦再次對受影響員工感到非常抱歉。他指，未來會繼續服務香港，相信未來仍有機會發展。

有受影響員工收到電郵通知，周四起不再是國泰員工。(讀者提供)

【12:57】有部份被裁員工，已陸續收到電郵通知，明日起終止僱員合約。

【12:15】國泰空中服務員工會主席王思敏見傳媒，她指公司管理層剛向工會交代了補償方案，包括不會對沖強積金，另外會有多一個月薪金賠償，至於之前參加了無薪假計劃的同事，可獲退還扣除了的款項，但她認為方案不是「非常豐厚」。她又透露，單是國泰航空已有2000名員工要離職。

她指，工會對裁員方案感到失望，因為資方只提供一個月薪金的賠償，較她們期望的數個月人工為低。她又指，公司今日內會通知被裁職員，相信即日生效，「各階層都有，唔單係低層定中層係重災區。」至於會否發起工業行動，她指要視乎員工意願，但目前士氣低落、氣氛傷感。她透露，下午會繼續與管理層會面，討論新合約的問題。

國泰裁員｜不對沖強積金 多一個月賠償金 工會：不認為非常豐厚

【11:59】國泰及國泰港龍員工今早再接獲另一封電郵，交代裁員相關安排。電郵內容提及，受裁員影響員工將會由明起至未來數周起，接獲人事部通知，並需出席會議，屆時會交代相關賠償方案。

【11:30】曾在國泰航空擔任機師的立法會議員譚文豪表示，國泰早兩個月才獲政府注資270億元，「國泰帳面市價300多億元，差不多可以買起國泰」，但政府卻無法成功令國泰保就業，擔心事件或會造成骨牌效應，令其他公司跟隨國泰裁員。他期盼，國泰在航空業復蘇時優先聘請被裁減的員工，現時亦應協助被裁機師繼續保持牌照。

國泰裁員｜譚文豪：對決定傷感 憂釀成骨牌效應

政府在注資後不應該再以私人公司作借口，因為董事局內有兩名政府安排的人，理應要用盡大努力去拯救其航空公司。他又認為，港龍內大部分都是香港培訓，故政府或國泰應該要協助他們轉去其他公司，或先安排停薪留職，以免人才流失。

國泰裁員｜政府年中曾注資273億元 陳茂波：業務重組屬商業決定

【09:39】資深人力資源顧問周綺萍表示，如今航空業不景氣，業內員工只能轉行，且並無太大優勢，「空中服務員落咗地，同普通的服務員、客戶服務無咩分別」。合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠及企業管理顧問張慧敏都認為疫情下航空業式微，若有員工被國泰裁員，轉入其他航空公司的困難較大。不過張慧敏認為，國泰大規模裁員，或對員工是一次機會，讓大家重新考慮自己的職業規劃，去做自己有興趣的行業。

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【09:10】國泰今日（21日）早上宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發信，指已經採取一切可行措施，盡可能保障最多員工的生計，惟作出多番努力，每月仍然消耗15億至20億港元現金，他在信中形容決定令人痛心，感謝「我們優秀的員工，與我們一起迎難而上」，又指明白每位即將離職員工此刻必定感到十分焦慮和苦惱，對此深表歉意。

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國泰航空行政總裁鄧健榮10月21日向員工發信，對裁員行動深表歉意。（龔嘉盛攝）

【08:28】國泰宣布重組計劃，其中第一點就是宣布港龍將即日起停止營運，《香港01》回顧了港龍從國泰競爭對手，變成被收歸旗下的歷史。

國泰上世紀的本地競爭對手是港龍航空，1985年由商人曹光彪、包玉剛、霍英東及中資機構華潤、招商局等組成的「港澳國際投資有限公司」成立，惟由於持續錄虧損，至1989年，國泰航空部署將港龍收歸旗下，翌年以第二大股東身份接管港龍。

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【08:14】連月盛傳裁員、重組的國泰航空，今日（21日）公布最終方案，裁員8500人。貴為本地航空業龍頭，國泰紮根香港逾70年，曾有無數風光歲月，更獲評為全球最佳航空公司，可惜近年表現下滑，而且期油投資失利引致虧蝕，裁員之餘，更失卻逾30年的「藍籌股」地位。

疫情下，全球航空業蕭條，暫時復甦無期，曾經歷多次工潮、亞洲金融風暴、沙士的國泰，亦史無前例需政府注資。《香港01》回顧國泰過去70多年歷史。

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【08:06】國泰指，最樂觀的估計，是2021年的客運運力，將遠低於2019年的50%；又稱，假設現行研發的疫苗證實有效並能於明年年夏季成功在全球推出，公司認為要等至明年下半年，運力才會逐步回升。

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【07:54】國泰管理層在通告中，提出重組計劃的三大內容，包括：

1. 港龍航空於今日停止營運;



2. 削減8500職位，佔所有職位24%，當中涉5300名為駐港員工；另有600名非駐港員工可能受到影響；凍結招聘，2600職位繼續懸空。

3.將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。

重組成本約為22億元，預計是次重組將令國泰明年每月減少約5億元的現金支出。

【07:52】國泰航空今早發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。

在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。