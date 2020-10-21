國泰裁員．最新｜國泰宣布重組　削減8500職位　港龍即日停止營運

新冠肺炎疫情全球肆虐，隨多國實施「封關」防控措施，旅遊業近乎停擺，航空公司亦陷入史無前例的「冰河時期」，國泰、港龍早前放棄申請第二輪保就業計劃，一直被指是為裁員鋪路，近日更傳出大幅度裁員消息。國泰航空終於今早發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工。

【09:39】資深人力資源顧問周綺萍表示，如今航空業不景氣，業內員工只能轉行，且並無太大優勢，「空中服務員落咗地，同普通的服務員、客戶服務無咩分別」。合眾人事顧問有限公司總經理蘇偉忠及企業管理顧問張慧敏都認為疫情下航空業式微，若有員工被國泰裁員，轉入其他航空公司的困難較大。不過張慧敏認為，國泰大規模裁員，或對員工是一次機會，讓大家重新考慮自己的職業規劃，去做自己有興趣的行業。

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【09:10】國泰今日（21日）早上宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發信，指已經採取一切可行措施，盡可能保障最多員工的生計，惟作出多番努力，每月仍然消耗15億至20億港元現金，他在信中形容決定令人痛心，感謝「我們優秀的員工，與我們一起迎難而上」，又指明白每位即將離職員工此刻必定感到十分焦慮和苦惱，對此深表歉意。

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國泰航空行政總裁鄧健榮10月21日向員工發信，對裁員行動深表歉意。（龔嘉盛攝）

【08:28】國泰宣布重組計劃，其中第一點就是宣布港龍將即日起停止營運，《香港01》回顧了港龍從國泰競爭對手，變成被收歸旗下的歷史。

國泰上世紀的本地競爭對手是港龍航空，1985年由商人曹光彪、包玉剛、霍英東及中資機構華潤、招商局等組成的「港澳國際投資有限公司」成立，惟由於持續錄虧損，至1989年，國泰航空部署將港龍收歸旗下，翌年以第二大股東身份接管港龍。

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【08:14】連月盛傳裁員、重組的國泰航空，今日（21日）公布最終方案，裁員8500人。貴為本地航空業龍頭，國泰紮根香港逾70年，曾有無數風光歲月，更獲評為全球最佳航空公司，可惜近年表現下滑，而且期油投資失利引致虧蝕，裁員之餘，更失卻逾30年的「藍籌股」地位。

疫情下，全球航空業蕭條，暫時復甦無期，曾經歷多次工潮、亞洲金融風暴、沙士的國泰，亦史無前例需政府注資。《香港01》回顧國泰過去70多年歷史。

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【08:06】國泰指，最樂觀的估計，是2021年的客運運力，將遠低於2019年的50%；又稱，假設現行研發的疫苗證實有效並能於明年年夏季成功在全球推出，公司認為要等至明年下半年，運力才會逐步回升。

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【07:54】國泰管理層在通告中，提出重組計劃的三大內容，包括：

1. 港龍航空於今日停止營運;



2. 削減8500職位，佔所有職位24%，當中涉5300名為駐港員工；另有600名非駐港員工可能受到影響；凍結招聘，2600職位繼續懸空。

3.將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件，以達至包括令薪酬更貼近生產力及提升市場競爭力的目標。

重組成本約為22億元，預計是次重組將令國泰明年每月減少約5億元的現金支出。

【07:52】國泰航空今早發出通告，宣布重組計劃，削減8500個職位。

在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工，另有約600名非駐港員工可能受到影響，但須視乎有關地區的監管規定而定。