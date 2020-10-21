海鮮餐後涉姦｜司機稱未能勃起未被信納　全男陪審團一致裁罪成

中年的士司機於4年前，到女友的中學同學家作客，煮海鮮共進晚餐。惟他涉趁對方飲醉，強姦對方。女友舊同學被侵犯後，收到的士司機的「多謝款待」訊息。的士司機事後被捕，並謂案發時太醉，陽具不能勃起，不肯定有否發生性行為。的士司機否認強姦罪受審，由7男組成的陪審團今（21日）經退庭商議約4小時後，一致裁定他罪成。案件押後至11月16日，以便索取事主的創傷報告。

被告梁棟華，55歲。他被控於2016年11月28日，在港島杏花邨某單位內強姦女子X。X於案發時40多歲。

被告梁棟華被裁定強姦罪成。(資料圖片)

女友不在港 被告獨自上Ｘ家

X早前供稱，被告為X中學同學的男友，她和被告屬普通朋友。2016年11月，她向被告發WhatsApp 訊息，稱可歸還向被告借下的相機線，並相約一同吃飯，X準備在家中煮海鮮，惟被告的女友不在港，最後只有被告一人出席。

趁Ｘ酒醉下行兇

案發當晚，X飲了3杯酒後感到眩暈，遂在沙發休息。被告突然吻她，X嘗試推開被告，及叫被告「行開」不果，她糾纏間跌落地氈，被告卻扯開X的胸圍，吻對方的胸，之後更脫掉雙方的褲子，把X強姦並說：「Sorry，（X的英文名），我好想插你。」

翌日發訊息稱飲多咗

X被侵犯後回到自己房間。翌日早上，被告表示想和她說話，X問當時僅穿內褲的被告：「點解你在我屋企唔著褲？」被告離開後，向X發WhatsApp訊息稱：「多謝款待」。X同日晚上再收到被告的訊息，稱「Sorry，昨晚飲多咗抱歉。」X在翌月把事件告知舅母後決定報警。

辯稱未能勃起惹事主不滿

辯方盤問時則指，X和被告於案發時都飲醉，被告曾吻X和摸她的下體。惟被告的陽具因未能勃起，X因此不高興。X庭上否認，又強調過程只覺痛。

案件編號：HCCC414/2019