鄭若驊夫潛建水池案上訴　堅稱類似嬉水池　控方反駁大如房間

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，被指其名下獨立屋在未有提出申請下，於花園設置水池。他遭票控違反《建築物條例》，去年被裁定罪成，遭罰款兩萬元。他不服提出上訴。案件今（22日）在高等法院審理，潘的律師指涉案水池類似兒童嬉水池，非法例所指的「建築工程」，認為定罪不妥當；控方卻反駁指該水池面積有如一間房般大，而潘的專家亦從未實地檢查過水池。法官聽畢陳辭後，押後宣判。

被告潘樂陶，早前被裁定於2017年4月2日至2018年1月9日，身為於屯門小欖海詩別墅3號屋業主，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上址展開或進行建築工程，即一個水池構築物；違反《建築物條例》第123章第14（1）及40（1AA）條。涉案水池前年已被拆除。

潘樂陶今亦有到庭旁聽，但拒評論案件。(朱棨新攝)

水池非水泥做成

本案主要爭議，是涉案水池的工程是否屬法例所指的「建築工程」，需先取得屋宇署的同意才可進行。代表潘的律師指，涉案水池非用水泥造成，而是類似兒童嬉水池，因此它非涉案法例所指的「建築物」。

潘又指，控方未能從水池的永久性、是否容易組裝和拆卸等因素，證明涉案水池的工程屬「建築工程」。

水池體積等同一間睡房

律政司代表回應指，涉案水池可承載約14 公噸的水，體積約等同一間睡房，對結構安全或會有影響。又指潘的專家證人認為涉案水池不會危害建築物安全，但該專家未有實地檢查水池，只是在水池被拆除後，才到貨倉查看水池的部件。

案件編號：HCMA228/2019

潘樂陶被揭獨立屋內僭建物的經過(詳看下圖)