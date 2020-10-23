新冠肺炎．最新｜今增4宗確診　3宗輸入　1宗本地與輸入病例相關

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨（22日）公布新增11宗確診個案，當中包括一宗源頭不明個案，患者是居於東涌映灣園聽濤軒15座的38歲無業女子，潛伏期曾光顧多間食肆，至今本港個案累計5,281宗。 政府今日（23日）起放寬社交距離措施，包括讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人，參與婚禮的人數增至最多50人，以及泳池可進行隊際活動。

新冠肺炎｜增4宗確診 唯一本地個案居南丫島 俄羅斯抵港者相關

【14:13】衞生防護中心公布，今日新增4宗確診，3宗是輸入個案；1宗本地個案，是與輸入個案的相關人士，29歲男患者住南丫島大灣南。早前有一名患者報稱住大灣南，相信兩者有關。

【11:40】呼吸系統專科醫生梁子超今日（23日）在港台節目《千禧年代》上說，有文獻顯示有患者的潛伏期長達20多天，但機率較低。由於新冠肺炎的病徵不明顯，難確定發病日子，認為應先找出該患者是否有抗體、如密切接觸者確診，其發病日子是何時，以判斷患者的傳播期，方便追蹤工作。

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【10:22】消息指，今天新增4宗確診個案，當中沒有源頭不明個案。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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