新冠肺炎．最新｜本港出現首宗同時感染登革熱及新型肺炎病例

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨（22日）公布新增11宗確診個案，當中包括一宗源頭不明個案，患者是居於東涌映灣園聽濤軒15座的38歲無業女子，潛伏期曾光顧多間食肆，至今本港個案累計5,281宗。 政府今日（23日）起放寬社交距離措施，包括讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人，參與婚禮的人數增至最多50人，以及泳池可進行隊際活動。

本港首現患者同時感染新型肺炎及登革熱 41歲男患者印度抵港確診

【18:14】衞生署衞生防護中心今日（23日）公布登革熱個案的最新數字，並強烈呼籲市民不論在本地或外遊，時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。



在10月16日至10月22日期間，衞生防護中心錄得兩宗登革熱外地傳入個案，兩名病人於潛伏期內曾到印度。當中一人為於10月16日公布的2019冠狀病毒病個案病人（個案編號：5220），現時情況穩定。

10月23日，陳肇始親身上陣接受流感疫苗注射，並呼籲高危群組人士接種。（盧翊銘攝）

新冠肺炎｜政府研機場試用快速測試 與現測試並行確保不「走漏」

【17:52】食物及衞生局局長陳肇始今（23日）聯同衞生署、醫管局等官員及代表，於葵青地區康健中心接種季節性流感疫苗。 陳肇始在活動後表示，政府正研究強制檢測的法律框架，現時特定高危群組檢測已恆常化，其他群組檢測亦會陸續展開。

港府日前與新加坡達成首個旅遊氣泡協議，陳肇始稱，衞生署正研究在機場引入快速測試，如能符合標準，將與現有測試並行試用，確保快速測試整體有效度。

新冠肺炎｜增4宗確診 唯一本地個案居南丫島 俄羅斯抵港者相關

【14:13】衞生防護中心公布，今日新增4宗確診，3宗是輸入個案；1宗本地個案，是與輸入個案的相關人士，29歲男患者住南丫島大灣南。早前有一名患者報稱住大灣南，相信兩者有關。

【11:40】呼吸系統專科醫生梁子超今日（23日）在港台節目《千禧年代》上說，有文獻顯示有患者的潛伏期長達20多天，但機率較低。由於新冠肺炎的病徵不明顯，難確定發病日子，認為應先找出該患者是否有抗體、如密切接觸者確診，其發病日子是何時，以判斷患者的傳播期，方便追蹤工作。

延伸閱讀：映灣園女患者發病逾14日確診 梁子超：應驗抗體助追蹤

【10:22】消息指，今天新增4宗確診個案，當中沒有源頭不明個案。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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