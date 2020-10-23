的士業界申請徵收6元額外保險附加費　望市民體諒

香港的士小巴總會理事長周國強今天（23日）在港台節目《千禧年代》 上表示，的士業界正向政府申請徵收6元額外保險附加費，希望市民體諒加價是基於保費升幅，不是落司機袋。 他表示近一年保費以倍計的加幅令業界震驚，他指業界無法接受司機年齡65歲以上，以及車齡達15年亦要額外加保費。

的士業團體促政府落實加價申請。（資料圖片／余俊亮攝）

香港的士小巴商總會和的士車行車主協會聯同多個的士團體，聯署去信運輸署申請每程徵收額外6元保險附加費。香港的士小巴總會理事長周國強今天表示，保險公司以往每年加1,000至2,000元保費，但近一年保費加幅以倍計，令業界震驚。

他指出，全保費用由2.7萬元增至4.2萬元，發生意外的墊底費由1.2萬元加價至2.7萬元不等。保險公司新增條款包括65歲以上的司機額外要加「墊底費」，的士車齡達15年要加30%保費 ，令業界接受不了，連同「墊底費」的保費共8至10萬。車主估計要司機支付「墊底費」的話，司機會不駕的士。

周國強表示早前3月和政府開過幾次會，不敢說能否落實。他表示，業界本身生意不太好，希望政府特事特辦，以解燃眉之急。他說，是次申請徵收保險附加費比上次告吹的申請加價的加幅較低，希望市民體諒是次加價是基於保費升幅，「加幅銀碼唔係落司機或車主袋」。