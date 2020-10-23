美酒佳餚巡禮11月雙線舉行　可網購美酒　多間餐廳提供優惠

新冠肺炎疫情肆虐下，不少活動移師網上舉行，最新包括旅遊發展局舉行的香港美酒佳餚巡禮。旅發局今日﹙23日﹚表示，今年的美酒佳餚巡禮活動將一連5周舉行，活動包括超過100間酒商的網上酒窖參與；逾530間餐廳提供優惠和外賣套餐。 優惠方面，將包括約200間餐廳的特選菜單，提供半價至七折優惠；逾160家街頭小吃，提供包括消費滿60元，可減20元；以及消費滿120元，可減40元的優惠。

旅發局主席彭耀佳表示，是次活動改為「線上+線下」，形容是抗疫新常態下的新嘗試。（黃偉倫攝）

今年美酒佳餚巡禮將於11月11日至12月15日，連續5星期於網上舉行，活動內容包括線上及線下兩部分，網上方面，會提供如網購酒精飲品、訂購食物外賣，及網上大師班等活動；同時會提供數百間餐廳優惠，及美食活動。

旅發局指，活動包括超過100間酒商的網上酒窖參與；逾530間餐廳會提供優惠和外賣套餐；以及有34堂以美食、美酒為主題的｢網上大師班｣，例如由知名酒評家教授品嘗美酒、名廚教烹調。

餐廳特選菜單低至半價

至於餐廳優惠，旅發局指，逾500間餐廳提供餐飲優惠，種類由米芝蓮星級食肆，到地道街頭小吃一應俱全，包括約200間餐廳的特選菜單，會有半價至七折優惠；逾160家街頭小吃，會提供消費滿60元，可減20元；消費滿120元，減40元的折扣。

旅發局主席彭耀佳表示，雖然已停辦大型活動一段時間，但考應到未來需要與疫情共存一段時間，認為推廣工作，也必須因時制宜，改為「線上+線下」舉行。他形容，有關安排是抗疫新常態下的新嘗試，希望市民可在不受疫情影響下，參與活動，業界也可藉此宣傳產品和增加做生意機會。