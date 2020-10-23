刑期覆核｜男學生三罷行動踢警一腳判感化　上訴庭改判入獄30天

18歲男學生在去年11月11日由網民發起的「大三罷」行動中，於將軍澳腳踢一名警長，認罪後判感化令1年。律政司認為判刑過輕，在上訴庭要求刑期覆核，上訴庭三名法官今（23日）聽取陳辭後，改判被告監禁30天。

被告龔逸勤（18歲）早前承認襲警罪，在裁判法院被判感化1年。

案情指，涉案警長案發時在將軍澳追截一群示威者，期間遭被告用左腳踢了左脛骨，由於警長當時戴上護脛，因此沒有受傷。

受襲警員未有刺激被告

律政司代表陳辭指，原審裁判處感化是過輕，又指襲警案一般判處監禁，即使不判監，也會判較高阻嚇力的非監禁式刑罰，同時亦指社會需要安全的環境讓警員執行職務，警員需受充份保護。警員在未有刺激被告下，被告的行為只是宣洩對警員的不滿。

此外，被告雖然年僅18歲，但已在工作，非年幼無知。認為原審裁判官忽視控罪的嚴重性。

律師指被告非示威者只是路過

被告的律師同意判處感化令是過輕，但望法庭考慮被告的獨特情況，改判社會服務令。律師又指，被告當時非現場的示威者，只是途經該處時，一時衝動犯案。

上訴庭三名法官經休庭考慮後，同意原審裁判官犯錯，判刑過輕，改判囚30日。

案件編號：CAAR8/2020

律政司就修例案件曾多次提出刑期覆核。(詳看下圖)