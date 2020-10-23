新冠肺炎｜增4宗確診　一名與俄羅斯抵港患者關連南丫島居民染疫

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（23日）公布本港新增4宗確診個案，3宗為輸入個案，1宗為有關連的本地個案，即今日沒有新增源頭不明個案。至今本港個案累計5,285宗。 今日新增的有關連本地個案為一名29歲男子，居於南丫島大灣南，在確診前沒有出現病徵。衞生防護中心本周一 （19日）公布的一宗輸入個案，第5252宗為一名52歲男子，為本地居民，報住南丫島大灣南，他於俄羅斯抵港，並無病徵，返家後才確診。 俄羅斯累計有146萬人確診，港府於本月16日將其列為高危地區，惟要至下周一（26日）才生效，以致由俄羅斯抵港人士可以回家中檢疫。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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本港新增4宗確診個案，當中1宗為有關連的本地個案。患者為一名29歲男子（個案編號：5283），居於南丫島大灣南，他確診前沒有病徵，並沒有外遊紀錄。翻查資料，#5252個案同樣報住大灣南，為輸入個案，由俄羅斯抵港。

其餘3宗為輸入個案，個案編號5282為一名74歲男子，從巴基斯坦回港，報住荃灣帝盛酒店；個案編號5284為一名40歲男子，從美國回港，未有提供住處資料；個案編號5285為一名從印度回港的17歲女子，報住尖沙咀最佳盛品酒店。三人均沒有病徵。

有穿上保護衣人士在確診者居住位置消毒。（劉舜婷區議員Facebook圖片)

俄羅斯抵港者本月26日起才須酒店檢疫

現時全球出現新一波的疫情，港府逐漸將部分國家列為高風險地區，已刊憲列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》的有11個指明地區，包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國。港府本月16日宣布加入法國及俄羅斯，由本月26日起生效，到港人士如在14日內曾在指明地區停留，必須出示起飛時間前72小時內的陰性檢測結果報告，以及在香港酒店預訂房間的確認書，租住期間不可少於14日。