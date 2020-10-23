民建聯前社區幹事鄺星宇　認用刀傷兩人兼藏偉哥　判囚1年及罰1千

民建聯前社區幹事鄺星宇，在今年6.12反修例運動一周年活動上，向街站的人大叫「警察加油」，並與現場人士起爭執，鄺突拿起刀插傷一名《大紀元時報》記者及另一名協助解圍的。鄺被帶到警署後被發現身上有兩粒半「偉哥」。鄺早認3罪，案件今(23日)在觀塘法院判刑，被判入獄1年及罰款1千元。

被告鄺星宇（27歲，地產經紀）承認襲擊致造成身體傷害、傷人及管有第一部毒藥罪，指他於今年6月12日，在觀塘同仁街臨時公共小巴總站，襲擊一名馮姓男子，及傷及一名姓馬男子，同日並在觀塘警署接見室被發現藏有「偉哥」。

被告鄺星宇承認傷人等３罪，被判入獄１年及罰款１千。(資料圖片)

身上有刀的包裝及買刀收據

案發當晚有反修例一周年活動，各區均設有街站，其中於觀塘亦有約有100人聚集。傍9時許，人群漸散期間，被告在觀塘的街站附近突大叫：「警察加油」，並與數人起爭執，鄺突取刀指向在場姓馮的《大紀元時報》記者，又意圖搶奪馮的攝影器材，馮右手食指被鎅傷，馬上前制止亦被割傷手指。

警方到場拘捕被告，並把他帶返警署，搜查被告時，發現其身上有涉案刀具的包裝及收據，並有兩粒半「偉哥」。被告警誡保持緘默。

鄺星宇觀塘刀傷兩人案件經過。(請看下圖)

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律師指是大時代的不幸

辯方早前求情指被告中學畢業，未完成大學便加入政黨，多年為社區工作，其中兩年無支薪。反修例運動令被告心灰意冷，去年亦未有參加區議會選舉。案發當日被告買完刀具後，把刀放在褲袋，並與政見不同的人起爭執，遭多名黑衣人包圍。被告頭部被襲，遂持刀指向馮，目的只是想阻馮拍照，無意惡意傷害他。律師又形容，這案是「大時代嘅一個不幸」，被告對兩名傷者感到抱歉。

案件編號：KTCC948/2020。