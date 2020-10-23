城巴上的命案｜朋友指被告換女友比較密　五年內估計有5至10個

土木工程師涉城巴上殺死女友再跳車案續審，被告的朋友今(23日)出庭作供，他指與被告認識至案發的5年間，覺被告女友無間斷， 換得「比較密」，應有5至10個，又因實在太多，他都不記得各人的名字，除了本案的女死者。他指被告與死者關係似不很穩定，經常「三日一小鬧，五日一大鬧」。但他指被告除在提及女友時會觸動情緒外，平日均情緒穩定，案發當日的中午，被告更曾約他當晚吃飯。

被告提女友關係時才會觸動情緒

證人曾昭銘供稱，他和被告吳欣鍵(25歲)同樣就讀理工大學，二人於2012年曾修讀同一課程而認識。被告視他為傾談對象，會分享感情生活。他形容被告情感豐富，善於表達，性格外向。被告每次表達和女友的事件時，都可以詳細和有邏輯地表達，被告亦是交遊廣闊，與被告溝通時時亦覺被告情緒穩定，談及與女友關係時，才會觸動其情緒。

曾昭銘指被告吳欣鍵的女友實在太多，他在眾多人中只記得女死者的名子。(朱棨新攝)

指被告沒有甚麼時候無女友

曾昭銘續指，與被告認識的5年間，指對方「太多女朋友」，約有5至10個，且「無乜邊個時間無女友」。他直指，被告「換女朋友」的次數「比較密」。曾作為一個聽眾，不可能記得被告所有女友的名字，除了「Annie」（即本案死者李倩姮)，其他就不記得了。惟他指，被告和Annie關係不穩定，被告透露他們「三日一小鬧、五日一大鬧」。

案發日中午被告曾約食飯

曾於2017年7月最後一次見被告，自該次和被告食飯後，仍有以WhatsApp 聯絡，期間不覺對方有異樣。同年8月2日至9月11日期間，被告曾6次透過WhatsApp 相約他食飯，但均遭他推卻。

於2017年9月16日下午約2時，曾收到被告的WhatsApp訊息，問他「今晚食唔食飯？」曾回覆被告後便沒再收到其訊息。

被告吳欣鍵，25歲。他被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲）。根據控方案情，被告涉於該天下午約4時，在城巴上殺死李。

案件編號：HCCC329/2018