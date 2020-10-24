新冠肺炎．最新｜增5確診1本地無源頭　患者曾到檢疫中心工地工作

新冠肺炎疫情漏洞再現。衞生署衞生防護中心今日（24日）公布，前日新增5宗確診個案，至今累計5,290宗。新增個案中，有4宗屬輸入個案，分別從英國、法國、印尼及巴基斯坦來港。當中一宗屬本地個案，涉56歲男工程主管，於鰂魚涌南豐新村9座與家人同住，在旺角豉油街萬利商業大廈工作，10月21日不適翌日求醫，檢測樣本呈陽性。患者本月10至12日曾參與竹篙灣檢疫中心第二期的沙井工程，14至16日則曾到畢架山帝景峰工地工作。工作期間有工人並非全程戴口罩，10多名同事需要檢疫。 另外，目前有少於10宗初步確診個案，包括一宗無源頭，涉事任文職工作的42歲男子，居於將軍澳富康花園，在上環皇后大道中的兆英商業大廈上班。

【17:30】香港管弦樂團早前有樂手確診，特首林鄭月娥曾到場觀賞表演。港樂發言人表示，衞生防護中心已確認，所有相關樂師和職員病毒測試結果均為陰性，團內並無任何新確診個案；而被界定為密切接觸者的樂師，將於本週末完成檢疫隔離。至於早前獲確診的樂師仍在醫院留醫，現時情況穩定。

港樂正與醫學專家及其他顧問，就控制感染及空氣淨化進行討論，並將加強預防措施，包括檢視節目編排、團員演出人數及舞台設置，調整台上塑膠屏障，以及安排定期病毒檢測。

新冠肺炎｜袁國勇指若戴口罩用飲管飲酒 酒吧可延長通宵營業

【17:22】港大微生物學系講座教授袁國勇今天（24日）在NOW新聞台節目《大鳴大放》上表示，如果酒吧客人戴口罩用飲管飲酒，酒吧可延長通宵營業，他表示和業界商討過，業界傾向接受。

袁指出，本港檢測比例太低，現時每日有2,000至3,000名病人求醫時出現上呼吸道感染徵狀，但9月至10月私家診所每日只交200多個樣本進行新冠病毒檢測。如果有病徵病狀的人都做測試，可避免第四波疫情來臨。

何婉霞指，目前尚有109名確診病人留醫，當中有12人情況危殆。（羅君豪攝）

【17:04】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報15宗個案，無病人離世。有12名病人康復出院。目前尚有109名確診病人留醫，當中有12人情況危殆，4人情況嚴重，93人情況穩定。負壓病床數目是1,098張，使用54.5%；負壓病房數目是614間，使用率65%。

本港新增5宗確診，4宗輸入，1宗本地無源頭，患者月中曾參與檢疫中心沙井工程。（羅君豪攝）

【16:54】張竹君又指，目前有少於10宗初步確診個案，包括一宗無源頭個案。涉事任文職工作的42歲男子，居於將軍澳富康花園，在上環皇后大道中的兆英商業大廈上班。患者21日曾向私家醫生求醫，在病毒潛伏及傳染期無特別活動。由於患者樣本病毒量高，快將會確診。如患者今晚確診，今天內未錄得其他本地無源頭個案，明日將不會召開疫情記者會。

張又指，目前雖然一宗確診，一宗初步確診都是無源頭，但只用兩日情況，難以判斷情況是否變壞。

南丫島居民為確診家人大清潔染疫 張竹君：屬高危要做足防護措施

另外，52歲從俄羅斯返港男子（#5252）早前確診，而其29歲的男家屬亦於昨日（23日）確診（#5283）。張竹君表示，#5252返港後居於南丫島大灣南，#5283已經搬離該處，只會間中買物資回去，而且兩人並無大接觸，推斷#5283是在為住所進行大清洗時染疫。她指出，#5283做大清洗時只戴口罩，過去亦曾經有清潔工未有接觸確診者而染疫，提醒清潔工作屬高危，大家要做好防護，包括戴眼罩、手套及口罩，並要做用稀釋漂白水進行清潔。

新冠肺炎｜一確診一初診均源頭不明 其中一人於竹篙灣做沙井工程

【16:50】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增5宗確診，累計個案增至5,290宗。當中4宗屬輸入個案。至於本地感染個案則有1宗，屬無源頭個案。事主是任職工程主管，居於鰂魚涌南豐新村9座，與家人同住，主要在旺角豉油街萬利商業大廈工作。

患者10月21日不適翌日求醫，檢測樣本呈陽性。患者本月10至12日曾參與竹篙灣檢疫中心第二期的沙井防水工程，14至16日則曾到畢架山帝景峰工地工作。由於工作期間，有工人並非全程戴口罩，10多名同事需要檢疫。

張竹君指，患者在竹篙灣的工程未有接觸檢疫人士，向土木工程拓展署了解後，第二期未啟用檢疫中心的沙井，與第一期中心無關，涉事沙井亦正在施工未啟用。目前仍會詳細調查個案。

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新冠肺炎｜婚禮前喜獲放寬人數上限 新人臨時轉Plan加邀親友觀禮

【14:15】政府昨日（23日）宣布放寬部分社交距離措施，婚禮人數上限由20人增至50人。尖沙咀香港文化中心外，今日（24日）有不少新人都邀請大批親友前來觀禮合照，場面熱鬧。有新人表示，昨日得悉政府放寬婚禮人數限制，便立即「轉Plan（計劃）」邀請更多親友，場面更熱鬧，對此感到非常開心。

【11:16】消息透露，本港今日新增大概6宗新型肺炎確診個案，今日將設疫情記者會。

旅遊氣泡｜姚思榮：與新加坡協議幫助少 盼11月有限額允內地通關

【09:50】新冠肺炎全球疫情嚴峻，令出入境活動幾乎停頓。港府早前宣布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來，毋須接受強制檢疫，行程亦不受限制。

旅遊界立法會議員姚思榮今日（24日）於商台節目《政經星期六》說，與新加坡達成「旅遊氣泡」協議意義大，但料對業界幫助少。他指，可藉此加快與內地通關，希望於11月能夠有限額地恢復兩地通關，再視乎情況進一步放寬。

↓↓衞生署及醫院管理局宣傳接種流感疫苗↓↓

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昨日總覽：新冠肺炎．10.23｜本港出現首宗同時感染登革熱及新型肺炎病例

新冠肺炎｜增4宗確診 一南丫島居民染疫 與俄羅斯抵港患者關連

衞生防護中心昨公布本港新增4宗確診個案，3宗為輸入個案，1宗為有關連的本地個案，患者為一名29歲男子，居於南丫島大灣南，在確診前沒有出現病徵。衞生防護中心本周一 （19日）公布的一宗輸入個案，第5252宗為一名52歲男子，為本地居民，報住南丫島大灣南，他於俄羅斯抵港，並無病徵，返家後才確診。

俄羅斯累計有146萬人確診，港府於本月16日將其列為高危地區，惟要至下周一（26日）才生效，以致由俄羅斯抵港人士可以回家中檢疫。

有穿上保護衣人士在確診者居住位置消毒。（劉舜婷區議員Facebook圖片)

冠肺炎｜袁國勇：港人抗疫先勝一仗 惟警告冬天或更難捱

本港首現患者同時感染新型肺炎及登革熱 41歲男患者印度抵港確診

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▼10月23日起重開處所及放寬措施▼