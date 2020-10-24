新冠肺炎．最新｜消息：今增大概6宗確診　有本地源頭不明個案

新冠肺炎疫情漏洞再現。衞生署衞生防護中心昨日（23日）公布，前日新增4宗確診個案，至今累計5,285宗。當中一宗屬本地個案，患者居於南丫島大灣南，疑被由俄羅斯返港、在家檢疫的家人傳染，再次暴露出輸入個案風險仍有堵塞，隨時觸發新一輸爆疫。 政府昨日（23日）起放寬社交距離措施，包括讓持牌旅行社舉辦本地遊旅行團，每團人數最多30人，參與婚禮的人數增至最多50人，以及泳池可進行隊際活動。

【11:16】消息透露，本港今日新增大概6宗新型肺炎確診個案，今日將設疫情記者會。

旅遊氣泡｜姚思榮：與新加坡協議幫助少 盼11月有限額允內地通關

【09:50】新冠肺炎全球疫情嚴峻，令出入境活動幾乎停頓。港府早前宣布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「旅遊氣泡」，恢復旅客往來，毋須接受強制檢疫，行程亦不受限制。

旅遊界立法會議員姚思榮今日（24日）於商台節目《政經星期六》說，與新加坡達成「旅遊氣泡」協議意義大，但料對業界幫助少。他指，可藉此加快與內地通關，希望於11月能夠有限額地恢復兩地通關，再視乎情況進一步放寬。

↓↓衞生署及醫院管理局宣傳接種流感疫苗↓↓

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昨日總覽：新冠肺炎．10.23｜本港出現首宗同時感染登革熱及新型肺炎病例

新冠肺炎｜增4宗確診 一南丫島居民染疫 與俄羅斯抵港患者關連

衞生防護中心昨公布本港新增4宗確診個案，3宗為輸入個案，1宗為有關連的本地個案，患者為一名29歲男子，居於南丫島大灣南，在確診前沒有出現病徵。衞生防護中心本周一 （19日）公布的一宗輸入個案，第5252宗為一名52歲男子，為本地居民，報住南丫島大灣南，他於俄羅斯抵港，並無病徵，返家後才確診。

俄羅斯累計有146萬人確診，港府於本月16日將其列為高危地區，惟要至下周一（26日）才生效，以致由俄羅斯抵港人士可以回家中檢疫。

有穿上保護衣人士在確診者居住位置消毒。（劉舜婷區議員Facebook圖片)

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本港首現患者同時感染新型肺炎及登革熱 41歲男患者印度抵港確診

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▼10月23日起重開處所及放寬措施▼