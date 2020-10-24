Flycation．直擊｜港航推睇日落首航　年紀最大乘客92歲：見識吓

新冠肺炎疫情影響全球，本港與其他地方的旅遊氣泡計劃仍未正式推出，市民想到其他地方旅遊，今年內成行仍有困難。兩間本地航空公司先後推出Flycation吸客，其中香港航空搶閘於今日（24日）下午4時半營辦一班「飛悅香港」，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行觀賞日落美景，較香港快運首班Flycation提早一星期「首航」。《香港01》記者將會跟隨旅客們了解再次航行的情況。

10月24日，香港航空營辦一班「飛悅香港」，在距離香港200海里內的南中國海上空飛行觀賞日落美景。（梁煥敏攝）

港航稱，在90分鐘的航程中，乘客可在空中欣賞壯麗的日落，並鳥瞰極其美麗的香港城市景色，根據天文台網站指，今日天氣大致多雲、乾燥，但於萬尺高空上，能否成功看到日落美景，仍為未知之數。

香港航空表示，於上周五（16日）出售有關航班的機票，以空中巴士A320客機飛行航班，屬較小型的客機，機內座位為左右三人一列，疫情關係，航空公司希望所有乘客於飛行期間全程戴上口罩，乘客亦盡量不要離開座位，機組人員會提供服務，但基於衛生考慮下，將不會派發熱食，但會送上小食作為小禮物，並會於機上進行活動，港航指，官網出售的百多張的門票於一小時內全數售罄，反應熱烈。

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根據早前香港快運的香港遊試航經驗，香港遊乘客不得到貴賓室及餐廳，同時亦要到指定的洗手間使用，隔絕本地客人與國際旅客之間的接觸，期間有大批機場服務員在現場視察，飛機降落後，乘客亦要尾隨原本負責的職員離開，直至到達入境大堂才會解散 ，以確保可以跟其他旅客進行隔離。而另一間航空公司，香港快運將於下月推出三班香港遊航班，機票同樣已經全數售罄。

現年69歲，坐輪椅出發的張先生退休超過10年，坦言一生人首次乘搭飛機，就算去任何地方都感到非常興奮，「我兩個主題樂園都未去過，如果唔係今次有明愛幫我買飛，我根本都冇可能搭飛機，尋晚真係竟然瞓唔着，全晚都瞓唔着！」他說，年輕時工作繁忙，未能四處遊玩，現時由於行動不便，同樣難以踏足不少地方，想趁自己仍非常精神的時候可以漫遊不同地方，雖然知道航班不能離開香港，已經心滿意足。

李小姐與妹妹一同參與這趟香港遊，她直言非常興奮，期待這轉旅程後，儘快能夠短期內可免檢疫下到日本、韓國旅遊，「去新加坡又要檢疫，又要隔離，梗係唔想去，如果唔使嘅話都可能考慮吓嘅，但係想去日本多啲。」對於不少網民香港遊航行聽來有點「無聊」，李小姐即説，「你哋去遊船河、住酒店又要嘥錢啦，咪又係要千幾蚊，點解搭飛機唔得先？我都係支持香港經濟，唔使1000蚊到我覺得好抵喎！」據知年紀最大的乘客為92歲，最細的為九歲。