新冠肺炎｜一確診一初診均源頭不明　其中一人於竹篙灣做沙井工程

新冠肺炎疫情未止，本港今天（24日）新增5宗確診個案，當中一宗個案源頭不明，患者是一名56歲男子，他任職工程公司的主管，10月10日至12日在竹篙灣第二期檢疫中心做沙井防水工程，該沙井未啟用，他亦無接觸檢疫人士，暫時估計他的感染與檢疫中心無關，他的10多名同事需檢疫。 另外，現時亦有一宗初步確診個案源頭不明，患者是42歲男子，任職文職，無特別高危活動。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今天新增的本地源頭不明個案是一名56歲男子，他與家人住在鰂魚涌南豐新邨第9座，於旺角豉油街萬利商業大廈工作，是工程主管。他於10月21日感到不適，翌日求診，樣本呈陽性。

該名患者於10月10日至12日與數人在竹篙灣第二期檢疫中心做沙井防水工程，張竹君稱該沙井未啟用，即使啟用後，污水會先由第二期流到第一期再流出大海，另外他亦沒有接觸到竹篙灣檢疫中心的檢疫人士，相信他的感染與沙井、檢疫中心第一期未必有關，「個沙井無開到，應該唔係咁嘅方向流，但詳細都調查緊。」該名患者也在10月14至16日到畢架山帝景峰物業工作。

56歲男患者（第5288宗個案）於10月10日至12日在竹篙灣第二期檢疫中心做沙井防水工程。 （資料圖片／李澤彤攝）

張竹君稱，相信第5288宗個案的感染與沙井、檢疫中心第一期未必有關。 （羅君豪攝）

另外，本港目前有少於10宗初步陽性個案，當中一宗是源頭不明的本地感染，患者是42歲男子，在上環皇后大道中兆英商業大廈任文職，與家人住在將軍澳富康花園第9座。他在10月20日喉痛，翌日向私家醫生求診，22日亦到門診留下樣本，樣本呈陽性，無特別高危活動。張竹君稱，他的病毒CT值低於20，估計最終會確診，若沒有其他源頭不明個案，明天不會召開疫情記者會。