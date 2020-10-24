港大副校候選人「黨委」背景惹關注　學生校委要求延後表決

港大副校長（研究）候選人、清華大學工業工程系系主任申作軍，因清華校網「彈弓手」，網頁原顯示申作軍身兼該學系的「系黨委」黨委委員，卻又突然刪除其黨委資訊，事件引起社會關注。 《香港01》今日（24日）向其中5名港大校委會成員查詢，至少有兩人認為，在副校長遴選工作上，不需要考慮獲推薦候選人的政治背景，反而最重視其學術表現、管理經驗及人品等。不過，目前中美關係緊張，校委兼微生物學系副教授高一村指，他亦不肯定候選人的政治身份，會否有機會對港大未來的國際學術交流有影響，相信下周二召開校委會時，將涉及相關討論。 校委會本科生代表李梓成則批評，若副校長人選為黨員，會令師生擔心校內設「政治紅線」，若研究出現自我審查，致學術表現下跌，勢令港大國際聲望受損，將公開要求校委會延後表決。

兩名清華大學學者申作軍及宮鵬獲推薦擔任副校長，分別負責研究及學術發展。

港大校委會教職員代表、港大微生物學系副教授高一村接受《香港01》查詢時表示，初步看過申作軍及宮鵬履歷，形容兩人背景 「都得嘅」、「冇好古怪」地方。他未有透露投票意向，但認為港大副校長屬行政職位，並非政治位置，不需要考慮候選人的政治背景，重點是審視候選人的學術表現及管理經驗。

另一校委成員、經民聯立法會議員石禮謙亦持相同意見，他不評論目前盛傳獲推薦的兩位副校人選，但相信副校長遴選委員會的決定，目標是挑選出「世界上有一定地位」、學術成就達國際級的學者。

港大校委會教職員代表、港大微生物學系副教授高一村接受《香港01》查詢表示，認為遴選副校長無需要考慮政治背景。（學校圖片）

高一村：港大不設黨政機構 無空間作政治決定

根據多項網頁紀錄顯示，清華大學校網曾指出，申作軍除為工業工程系系主任，同時在該學系的「系黨委」班子中，出任黨委委員。惟相關資料，於昨日（23日）下午消息曝光後被刪走。有港大消息人士事後表示，申作軍向校方聲稱非中共黨員。

石禮謙表示，副校候選人具政治背景「無咩所謂」，「每個人有政治傾向、自己value，唔理你係基督教、佛教、定回教。最重要係睇佢經驗、學術、人品」。

高一村指，按目前公開資料，申作軍是否黨委或黨員仍存疑，他形容該政治身分「敏感」，但不感到擔心。他解釋，港大校內並不設黨政機構，「唔係內地、唔suppose有政治決定」。高認為，大學管治有制衡機制，即使副校長具黨員背景，亦相信不會存在「黨決定大於行政」情況，「無空間畀佢做政治決定」，仍須配合大學發展作決定。

中美關係緊張 關注副校背景會否影響國際交流

目前中美關係緊張，高一村表示，不肯定未來副校若有相關政治身分，會否影響港大未來國際交流，料下周二校委會中會有相關討論。

另一校委成員、經民聯前立法會議員石禮謙強調相信副校長遴選委員會的推薦決定。（資料圖片）

校委會本科生代表批黨委背景損大學聲望 促延後表決

校委會本科生代表李梓成批評，內地大學黨委須向黨問責，若副校長人選為黨委、黨員，會令外界聯想港大有「黨委助陣」，或出現黨的政治決定，凌駕大學行政決定情況。李又指，在《港區國安法》下，師生會擔心校內設有「政治紅線」，憂令大學研究出現自我審查，最終令學術表現下跌，最終令大學國際聲望受損。

李梓成又質疑，遴選委員會有否考慮候選人政治背景，「大學之前一直竭力避免政治進入校園，竟然有個強烈政治聯繫的黨委，擔任決策層做行政管理，我怎能不考慮這點？」他亦在社交平台發聲明，公開要求校長張翔延後表決，另設獨立機構調查兩人全部背景，以及早前遴選委員會在揀蟀過程中有否紕漏。

校委會本科生代表李梓成批評，內地大學黨委須向中共問責，若副校長人選為黨委、黨員，會令外界聯想港大有「黨委助陣」，憂出現黨的政治決定凌駕大學行政決定情況。（資料圖片）

《香港01》亦成功致電另外兩名校委成員，港大深圳醫學院院長盧寵茂表示，因身處內地，未有留意本地新聞，暫不作回應；前廣播處副處長戴健文表示，暫未收到校委文件，不知悉副校長人選資料，不作評論。