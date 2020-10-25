新冠肺炎・最新｜增6宗確診　1宗本地源頭不明　患者住富康花園

新冠肺炎疫情未止。衞生署衞生防護中心今日（25日）公布新增6宗確診個案，至今本港累計5,296宗。新增個案中，5宗屬於外地輸入個案，餘下一宗本地個案感染源頭未明，患者是一名42歲男子，居於將軍澳富康花園第9座。 適逢今日（25日）是重陽節，翌日周一（26日）是公眾假期，本港多處都出現「人山人海」的景象，東涌更一度有200多人排隊等候乘搭纜車前往昂坪。

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【16:50】醫管局表示，截至今日上午九時，過去24小時共有六名確診病人出院，至今共有5,047名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用614間負壓病房，合共1,098張負壓病床，現時共有108名確診病人分別於18間公立醫院留醫，其中12人情況危殆，4人情況嚴重，其餘92人情況穩定。

【15:00】衞生署衞生防護中心公布，截至10月25日零時零分，本港錄得6宗新增確診個案，至今本港個案累計5,296宗（包括一宗疑似個案）。新增個案中，有5宗個案屬外地輸入，餘下一宗為源頭不明的本地個案。

該宗源頭不明的個案涉及一名42歲男病人（個案編號：5293）。他於10月20日出現喉嚨痛，10月21日向一名私家醫生求診，10月22日到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所求醫，翌日遞交深喉唾液樣本，最後確診。病人於上環皇后大道中兆英商業大廈工作，最後一日上班日期為10月21日。

新冠肺炎｜富康花園居民確診 看私家醫生後到政府診所取樣本瓶

重陽節│東涌巴士300人等車 360需等2小時 昂坪逼爆

【14:20】今日為重陽節，疫情下市民未能外出，不少人改為郊遊登高，其中東涌更是人頭湧湧，昂坪360纜車站外熙熙攘攘，單是購票已需排隊75分鐘，職員指輪候上車亦或需45分鐘，即合共2小時。至於前往昂坪的23號線巴士，高峰時亦逾300人同時等候。

有等候巴士的市民表示，原有打算乘坐纜車，但未料到人流如鯽，遂轉等巴士，卻同樣大排龍，幸而班次較密。有剛到纜車站排隊的市民，得悉需排長龍時驚訝：｢淨係買飛都75分鐘！？｣不過由於小孩希望乘坐纜車，故只好排隊。

重陽節│柴灣拜山人流少 有市民一家十餘人帶7000元燒豬祭祖

↓↓重陽節．柴灣及曾咀拜山人潮↓↓

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違限聚令│灣仔兩樓上酒吧凌晨營業 42人遭票控共罰款8.4萬元

【12:22】警方今日凌晨突擊巡查灣仔區內20多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，行動期間，發現恩平道及告士打道兩間樓上酒吧內分別有26人及16人聚集消遣，涉嫌違反限聚令。警方即時票控該42人，以每人2,000元定額罰款計算，合共罰款為8.4萬元。

兩間酒吧負責人將被檢控，包括在准許時間以外提供堂食以及桌子之間少於1.5米距離等。

市建局研健康碼令市民安心讓調查員入屋 望其他機構一同智慧抗疫

【12:07】市區重建區行政總監韋志成今日透露，因應旺角的重建項目，需派員上門做人凍結人口調查，惟新型冠狀病毒肺炎疫情未完全受控，故市建局自行研發出感染風險提示程式「健康碼」，可顯示調查員的深喉唾液檢測陰性結果，讓市民可更安心讓調查員入屋，該程式亦可向調查員發提示，提醒附近有無新型肺炎確診個案到訪的建築物。

將軍澳富康花園第九座（左）一名男居民昨初步確診，料為今日報告確診個案之一。（資料圖片）

新冠肺炎｜將軍澳富康花園居民確診 看私家醫生次日政府診所取樣本瓶檢測

【11:40】消息指，今增大概6宗新型肺炎確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨預告，住在將軍澳富康花園第9座的一名42歲男子初步陽性，他與家人同住，在上環皇后大道中兆英商業大廈從事文職工作，病毒量高，料昨日稍後確診。他在上周二（20日）開始喉嚨痛，翌日向一名私家醫生求診，於上周四（22日）到普通科門診求醫，之後所交樣本對新冠病毒呈陽性。

新冠肺炎｜馬仲儀：疫情中長者最多人染病、死亡 是最無辜的一群

【11:33】新冠肺炎疫情仍未完結，本港累計已達105名死亡個案，當中多數為長者。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日在港台節目《給香港的信》中指，長者是這次疫情中最無辜的一群，他們沒有參加多姿多采的社交聚會，沒有出外旅遊，沒有從經濟活動中得益，但卻最多人染病，甚至死亡。

陳茂波指大規模強制病毒檢測 屬「必不可少」防疫工具助重啟經濟

【11:26】財政司司長陳茂波今日提到，本港經濟已連續四個季度陷入萎縮，雖然商口出品及私人消費正逐步改善，惟失茶率及就業不足率攀升，反映在社會暴力衝擊及疫情重創下的嚴峻境況。

要經濟重啟曙光，他認為若能恢復與內地的往來就可大幅回復生氣，但關鍵之處是需控制好本地疫情，令兩地人民安心，而針對不同範圍及目標群體的強制檢測，以至大規模強制檢測是「必不可少」，可為恢復經濟活動、為緩減打工仔及企業經濟壓力創造條件。

▼10月24日 直擊港航Flycation雲上看日落▼

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