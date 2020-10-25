新冠肺炎・最新｜消息：增大概6人確診　富康花園患者料源頭不明

新冠肺炎疫情未止。衞生署衞生防護中心昨日（24日）公布前日（23日）新增5宗確診個案，至今本港累計5,290宗。消息指，昨日（24日）錄得大概6宗個案，料昨日初步確診的將軍澳富康花園第9座42歲男居民，是個案之一。 適逢今日（25日）是重陽節，翌日周一（26日）是公眾假期，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前提醒，要謹守個人衛生、戴口罩，如要外出用餐，要選空氣流通，不會人多擠迫的餐廳。

違限聚令│灣仔兩樓上酒吧凌晨營業 42人遭票控共罰款8.4萬元

【12:22】警方今日凌晨突擊巡查灣仔區內20多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，行動期間，發現恩平道及告士打道兩間樓上酒吧內分別有26人及16人聚集消遣，涉嫌違反限聚令。警方即時票控該42人，以每人2,000元定額罰款計算，合共罰款為8.4萬元。

兩間酒吧負責人將被檢控，包括在准許時間以外提供堂食以及桌子之間少於1.5米距離等。

將軍澳富康花園第九座（左）一名男居民昨初步確診，料為今日報告確診個案之一。（資料圖片）

【11:40】消息指，今增大概6宗新型肺炎確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨預告，住在將軍澳富康花園第9座的一名42歲男子初步陽性，他與家人同住，在上環皇后大道中兆英商業大廈從事文職工作，病毒量高，料昨日稍後確診。他在上周二（20日）開始喉嚨痛，翌日向一名私家醫生求診，於上周四（22日）到普通科門診求醫，之後所交樣本對新冠病毒呈陽性。

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