新冠肺炎｜富康花園居民確診 　看私家醫生後到政府診所取樣本瓶

本港今日（25日）新增6宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，累計增至5,296宗。當中5宗屬輸入個案，1宗是本地源頭未明個案，是衞生防護中心昨（24日）曾公布的初步陽性個案。 源頭不明的42歲男病人居於將軍澳富康花園第九座，於上環皇后大道中兆英商業大廈任文職，他報稱曾向私家醫生馮國山求醫，網上資料顯示診所位於皇后大道中華秦國際大廈，未知當時醫生有否提供樣本瓶；他翌日到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所求醫，才取樣本瓶交檢測，令找到他確診再延遲多一日。衞生防護中心指，其密切接觸者當中暫未有初步確診個案，已建議患者工作的地點暫停運作14日。

患者發病後曾上班 同日看私家醫生

衞生防護中心公布，今日新增6宗新型肺炎確診個案，年齡介乎8歲至52歲，其中一名42歲男病人、第5293號患者，被列為本地源頭不明個案。患者上周二（20日）起有喉嚨痛，21日仍有回到上環皇后大道中兆英商業大廈工作，同日向私家醫生馮國山求醫，網上資料顯示診所位於皇后大道中340號華秦國際大廈地下。患者於上周四（22日）再到將軍澳（寶寧路）普通科門診診所求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。

中心指，患者的密切接觸者包括家人及同事等已獲安排入檢疫中心，暫未有新增初步陽性個案，中心已建議患者的工作地點暫停運作14日。而患者報住的將軍澳富康花園9座，於昨日當局公布有疑似確診患者後，已經安排消毒清潔。

暫未知道當日私家醫生有否向他提供樣本瓶或其他安排，但患者翌日到政府診所才取樣本瓶，要再多一日、即上周五（23日）才交回樣本瓶，以致最少延遲一日才檢測得到。

▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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兩返港居民入住酒店後確診

其餘5宗輸入個案均沒有病徵，分別來自法國、美國、菲律賓、巴基斯坦及愛爾蘭，其中第5295號個案、34歲男患者是機組人員，10月23日乘航班5X064從美國抵港，入住香港愉景灣酒店；第5294號個患、36歲患者是外傭，13日從菲律賓乘坐CX906抵港，入住油麻地香港海景絲麗酒店；第5295號個案、30歲女子於21日乘QR818從巴基斯坦抵港，從檢疫中心送院。