新冠肺炎．最新｜增8宗個案本地零確診　直擊大東山逼爆情況

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨日（25日）公布新增6宗確診個案，至今累計5,296宗。新增個案中5宗為輸入個案，1宗源頭未明，患者是一名42歲男子，居於將軍澳富康花園第9座，潛伏期在上環返工，並到區內一間私家診所求診。翻查資料，由本月1日截至昨日，將軍澳至少有9人確診，當中4宗為源頭不明個案。 消息指，本港今天（26日）新增的確診個案，全部屬於輸入個案，攻府不會設疫情記者會

【14:15】連日長假期，大批市民都到郊野地區「唞氣」，記者直擊大東山現場，可見不少市民一家大小前來登頂與芒草「打卡」，平日疏落的地方都可見逼滿人潮。

【14:00】衞生署衞生防護中心公布，截至10月26日零時零分，正調查8宗新增確診個案，至今本港個案累計5,304宗（包括一宗疑似個案）。

換言之，本港今日沒有新增本地個案。換言之，事隔3日本地再現「零確診」。

衞生防護中心稱，目前有少於10宗初步確診新型肺炎個案。

【12:40】消息指，今日新增的確診個案全部都屬輸入個案，未有不明源頭本地感染個案，政府不會設疫情記者會。

【10:45】運輸署公布，明天起為的士及公共小巴司機提供新一輪新冠肺炎病毒檢測服務，為期兩周，司機可前往14個臨時檢測套裝派發中心索取檢測套裝。運輸署稱，的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

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