專訪｜疫下AlipayHK狂攻街市　CEO陳婉真：同城巴九巴做緊嘢

本港新冠肺炎疫情持續，因商戶以現金找續或增加傳染病毒風險，食環署早前公布，食環署街市檔位租戶於10月15日至11月30日，可申請「非接觸式付款資助計劃」，提供每檔5,000元的一次性資助。不過記者之前發現，不少街市攤檔不願接受電子支付，例如被不願收取手續費，嫌申請手續麻煩等。 作為後起之秀，支付寶香港（AlipayHK）近年來積極擴展業務，AlipayHK行政總裁陳婉真指，AlipayHK提供商戶版二維碼，讓顧客掃瞄付款，檔販無需接觸手機便能收款，交易成功後App更發出聲音提示。她指，經過兩年多的努力，全港有超過100間街市接受AlipayHK付款，相信未來兩年可把服務覆蓋至餘下街市。

陳婉真指，超過100間街市接受AlipayHK付款，當中近七成為新式街市。（張浩維攝）

短短三年累積200萬活躍用戶

在2017年AlipayHK於香港成立前，港人對流動支付的認識，僅限於內地網購平台「淘寶」，對掃描二維碼或感到陌生。但AlipayHK以迅雷不及掩耳的速度，不足一年累積過百萬用戶。當時AlipayHK更揚言，預料於兩至三年內，將取代儲值卡支付形式，更希望攻入港鐵及全港逾半街市。

踏入2020年，AlipayHK已累積逾200萬活躍用戶，距離八達通App近300萬用戶仍有段距離。但陳婉真坦言，當年的目標接近完成，並滿意現時發展情況。「我哋會咁睇，已經由零去到一，由大家完全唔知咩叫電子支付，而家至少知道我要去掃QR CODE，一係比人掃我手機，我覺得有個成功感。」

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圖為易乘碼付款機（左）、商戶版二維碼（中）、POS收款機（右）。（張浩維攝）

超100間街市接受AlipayHK 料未來兩年覆蓋全港街市

原來AlipayHK早於2017年12月，已在建華集團管理的寶達街市落戶。陳婉真指，經過兩年多落力推動電子支付，目前全港約220個街市中，超過100間街市接受AlipayHK付款，當中近七成為新式街市。而在疫情的影響下，個別街市8月的交易金額和交易筆數，相比7月錄得兩至三成增幅。

陳婉真認為，疫情下市民或擔心現金支付，轉往超市及網購，傳統街市面臨競爭，相信在政府的積極推動下，未來兩年可把服務覆蓋至餘下街市。記者翻查資料，現時有42個街市接受八達通支付，AlipayHK似乎已於街市業務上挑戰到八達通的地位。

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街市檔販不需脫手套收款

除了政府的參與外，陳婉真指用戶及商戶兩者缺一不可，若用戶每次付款時要求電子支付，商戶則明白有使用需求，「所以用戶第一樣嘢係要識得用，識得問。」因此AlipayHK推出印花優惠，以吸引更多市民開戶，並於最近與政府初步接觸，希望共同推廣電子支付。

陳婉真表示，部分街市檔販穿戴手套工作，或不適宜操控機器，AlipayHK能提供商戶版二維碼，讓顧客掃瞄付款。「而為咗配合呢啲形式，我哋（App）有把聲出嚟（收款成功，你嘅Alipay帳戶收到X元），令商販唔需要除手套收錢，跟住又要帶返劏魚。」

陳婉真強調，AlipayHK於疫情期間暫不收取任何交易費用，日後亦不收取商戶月費，只按每筆交易收取手續費用，費用視乎商戶與AlipayHK或服務供應商之間的協議。「我哋一向對檔主不成功不收費，如果冇交易係唔需要畀任何費用我哋。」

網絡不穩定或餘額不足仍可付款搭車

「大家成日講衣食住行，行都好重要，我哋就推咗一個易乘碼。」陳婉真解釋，本港每日交通流量龐大，需要穩定及快速的二維碼，因此推出易乘碼（EasyGo）付款機。她稱，付款機符合人體工學設計，乘客上車後能以舒適的動作掃碼；司機亦可調節價錢，配合分段收費的營運模式。

此外，付款機更設有「雙離線」技術，即使小巴駛至網絡不穩定的地方，或乘客AlipayHK的餘額不足，仍可「先乘車後付款」。而付款機內的定位功能，讓乘客可在App內查詢交通工具到達的時間及距離。

近萬名的士司機採用AlipayHK

但陳婉真指，由於的士司機以自僱人士較多，或可能數名司機駕駛同一輛的士，因此不適宜使用易乘碼，反而與街市檔販同樣適用商戶碼，司機只需在車廂貼上二維碼，待乘客掃碼付款。現時，本港近萬名的士司機採用AlipayHK收款，截止今年5月，開通商戶碼的司機數量，較去年底增加五成。

記者翻查資料，有6,000多名的士司機接受八達通支付。而香港現時約有4萬名的士司機，由此可見，除了傳統行業如街市檔販外，的士業界亦逐步接受電子支付。

易乘機付款機的定位功能，讓乘客可在App內查詢交通工具到達的時間及距離。（AlipayHK提供）

陳婉真續指，正與城巴及九巴「做緊嘢」，而龍運巴士及部分綠色小巴亦接受易乘碼支付。她更指，正在港鐵閘機安裝付款機，預期今年推出服務，因交通營運商受運輸署監管，Alipay提供的服務亦經嚴格測試，屆時乘客僅0.3秒便可「嘟一聲」完成付款。

問到乘客入閘前必須打開App掃碼，會否影響速度。她指，當然會教育用戶習慣使用，並推出捷徑系統，乘客無需打開App，在手機的首頁便可打開易乘碼付款。「其實等於你銀包攞張八達通出嚟，其實一樣，問題睇你習唔習慣，而家啲人成日攞住手機，撳咗易乘碼Icon出嚟就用得！」