深水埗團770食200元小食？　導遊親身解畫：讓外國人真切認識香港

港府早前放寛社交距離措施，容許旅行社舉辦不多於30人的本地團，旅發局就在「旅遊．就在香港」網頁列出部分本地團，當中「深水埗風味行」最為熱議，成人團費每位770元，港人享七五折每位577元，由導遊帶隊到深水埗「掃街」，最少一人成團。外界嘩然食盡深水埗街邊小食最多僅200多元，何需付費報團？ 近日，Facebook專頁「尼泊爾人妻．喜馬拉亞餃子」發帖文，原來「深水埗腸粉團」已經有8年歷史，已帶該團4年的「尼泊爾人妻」稱，腸粉團深受外國人歡迎，更獲外媒報道列為「MUST DO」，而導遊工作是旅客與香港之間的語言及文化橋樑，讓外國人用短短3.5小時認識香港小社區的文化及歷史，真切地了解一個城市的面貌。她更透露也有香港人參加，但人數「10隻手指數曬」。

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撰文導遊：最旺時一周帶5團腸粉團

「深水埗風味行」行程及收費曝光後，幾乎一面倒被批評食水深，不少傳媒相繼報道，網上網下廣泛熱議。

Facebook專頁「尼泊爾人妻．喜馬拉亞餃子」今日下午發出一篇帖文，作者稱她為該團導遊，據悉屬實。她親身解畫，指出該深水埗腸粉團已有8年歷史，她過去4年一直做導遊帶團，雖然港人報名「10隻手指數晒」，但其實有不少來自歐美、澳洲、中東、印度、日本及韓國等的遊客光顧，「你數得出嘅國家都有帶過」。在旅遊旺季，她一周可以帶5團腸粉團，不少同事更會密密接團。

HI! 我就係帶深水埗$770腸粉團果條粉腸 😄 唔講大家唔知，呢個深水埗團已經有成八年歷史。我入左呢間公司帶團4年了。 4年來，團友都係黎自歐美、澳洲、中東、印度、日本、韓國…. 你數得出嘅國家都有帶過。香港人?... 由尼泊爾人妻．喜馬拉亞餃子發佈於 2020年10月25日星期日

「並非只係流於食完間餐廳打完卡就走」

「尼泊爾人妻」續指，腸粉團曾獲不少國際媒體和網紅報道為「One of the MUST DO in Hong Kong」，更入選知名旅遊網站「香港旅遊最佳精選活動」， 她強調，「美食團並非只係流於食完間餐廳打完卡就走」，而是讓團友深入認識深水埗社區。「其實深水埗除左以地踎美食馳名，亦有大量小店，老字號，老手藝，文青店。仲有貧窮、罪案、老化等問題。呢區可以對旅客細說嘅故事實在太多」。

「尼泊爾人妻」又指，導遊要協助外國遊客落單點腸粉，介紹醬汁、如何品嚐，「你可以話所有嘢問Google都會有答案。但Google應該答唔到一個旅客，呢間舖頭嘅煮食秘方；老闆打拼左幾十年嘅歷史；啲姐姐做左十幾年對食客嘅感情。而我作為一個港女，嗰種由細食腸粉食到大，睇住一碟由$2.5加到$12又愛又恨之情」。

向外國團友講解中外飲食文化不同

腸粉團除了吃腸粉，還會又會帶外國人行街市，「尼泊爾人妻」表示，導遊會帶團友觀看即場劏魚、讓他們見識掛吊血淋淋的生豬、了解咸魚、海味等等，同時解釋香港街市文化，中西方如何處理食物，中國人的食療、寶品、湯水等，亦要向團友重申「香港人唔食蝙蝠同狗肉的」，否則團友回國後只會向朋友講「HONG KONG MARKET IS SO DIRTY AND SCARY」。

「尼泊爾人妻」稱，能夠用3個半鐘精華遊香港超地道美食，及深入了解一般市民或草根階層的生活，可以真切地去了解一個城市的面貌，「只想講：我哋係一班致力想改變香港旅遊業嘅導遊，令旅遊業離開鴨仔團/鳩嗚團模式」。