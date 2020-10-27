新冠肺炎．最新｜周六外出慶祝萬聖節　還看行會今商社交距離措施

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心昨日（26日）公布新增8宗確診個案，至今累計5,304宗。新增個案中全部為輸入個案，即事隔3日本地再現「零確診」。昨半日初步確診少於10宗。 社交距離措施包括4人限聚令、食肆酒店只准營業至午夜及口罩令等，將於本周四（29日）午夜屆滿，料行政會議今日將商討延長及微調，將影響本周六（31日）市民能否扮鬼扮馬外出慶祝萬聖節。政府專家提醒政府防內更加要防外，尤其是歐洲近日大爆發，政府需及時將爆疫國家列入高危地區表，加強入境檢疫。

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市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可憑單據換取本地遊名額一個。（旅發局網頁圖片）

一文看清旅發局賞你遊香港｜消費$800換免費本地遊 有得食阿一鮑魚名菜

【07:30】新型冠狀病毒肺炎疫情下，旅遊業大受打擊，而熱愛旅行的港人亦無法出外。旅遊發展局早前公布推出「賞你遊香港」計劃，市民由10月20日起，於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可憑單據換取本地遊名額一個，計劃名額有一萬個，先到先得。

旅發局今日率公布21個本地團資料，當中三個旅行團行程包括酒店自助午餐，其中一間的自助餐位於為坐擁維港景色的「香港維港凱悅尚萃酒店」餐廳The Farmhouse；亦有旅行團安排盆菜宴或海鮮宴，也有一團到米芝蓮一星「阿一海景飯店」午餐，享用兩大名菜「一哥鮑魚酥」及「招牌砂鍋炒飯」。另外，有多個旅行團行程則包括參觀本地口罩廠、食品廠等。

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