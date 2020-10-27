新冠肺炎．最新｜食肆放寬每檯6人酒吧4人一檯　准營業至凌晨2時

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今天（27日）新增大概5宗確診個案，全屬輸入個案，即連續兩天出現本地「零確診」。新個案中，其中4人由印度抵港，餘下1人則由法國到港。 食物及衞生局局長陳肇始表示，無條件大幅放寬社交距離措施，只能有限度針對性放寬部分限制，本周五（30日）起將分7方面調整措施，包括放寬食肆限桌至6人一桌，酒吧放寬至4人一桌，但顧客禁過檯，離開餐桌禁飲食，顧客上限亦容許為處所的75%；而食肆及夜總會的表演活動可恢復；康文署將重開泳灘。惟4人限聚令、口罩令等將會延續。

港人由內地回港可免檢疫14日 廣東省先行 機場明起試用快速測試

【15:30】政府今日（27日）宣布放寛下月起，由內地回港的港人可獲豁免14天的強制檢疫。食物及衞生局局長陳肇始表示，正研究由內地回港的港人，只要持陰性的核酸測試測試（PCR）結果便可豁免14天的強制檢疫，但暫時未能提供再進一步的資料。她強調，內地包括廣東省的疫情已經長時間穩定下來，由該地區回港的人士風險相當小。惟初期會有配額。

陳肇始亦稱不會排除澳門在外，但要逐步推行。至於機場快速測試，機管局已與私人化驗所合作，最快明日推出試用，但仍要了解快速測試與核酸測試測試的相差多大。

政府擬推輕微病徵者強制檢測 陳肇始：已擬定三大目標群組

【14:53】特首林鄭月娥預告，正就強制檢測研究法律框架。陳肇始指，檢測對於控制疫情，了解數據及社區傳播鏈重要，市民拒檢測會對疫情有影響。現階段會盡力勤喻市民檢測，但承認有意見認為，在非常時期要強制市民檢測。而強制檢測計劃有3個方向，包括有病徵人士，個別地區或樓宇出現爆發，以及指定群組或地點屬高風險等。至於機場最快明天起會引入快速檢測。

至於4人限聚令及口罩令則沒有放寬。陳肇始強調，維持限聚令不超過４人，是適合做法，當局不希望有公眾聚集。不同限制有不同的考慮及風險，政府放寬時亦要有序，要有針對性及必要性。

食肆周五起每檯坐6人、酒吧4人 萬聖節前夕堂食時間延至凌晨2時

【14:43】食物及衞生局局長陳肇始表示︰

現時本港無條件大幅放寬社交距離措施，只能有限度針對性放寬部分限制。她指，本周五（30日）起，當局將分7方面調整防疫措施，包括放寬食肆限桌至6人一桌，酒吧放寬至4人一桌，但顧客禁過檯，離開餐桌禁飲食，顧客上限亦容許為處所的75%；而食肆及夜總會的表演活動可恢復；康文署將開放泳灘。惟4人限聚令、口罩令等將會延續。

當局今日將比利時列入高風險地區。11月3日起，相關旅客入境香港時，需持化驗所或醫療機構，在飛機的預定起飛時間前72小時內發出的核酸檢測陰性報告；以及在港預訂酒店房間的確診書，租住期不少於14天。

陳肇始表示，目前只能針對性放寬部分限制，食肆周五起放寬6人一檯，顧客上限為7成半滿，限凌晨2時前關門。（張浩維攝）

新冠肺炎｜增5人確診 本地零感染 印度航空同機4乘客抵港後中招

【14:02】衞生防護中心公布，本港今日（27日）新增5宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，全屬輸入個案，連續第二日零本地感染，至今累計錄5309宗確診個案（包括一宗疑似）。新增個案有4宗來自印度，4人均乘坐印度航空AI316於昨日（26日）抵港，之後中招。

當局亦宣布，由明日（28日）起，陸路抵港人士若過往兩周曾到訪新疆，均會獲發深喉唾液樣本瓶做病毒檢測。

【13:12】消息指，食肆將放寬至每檯6人，酒吧將容許最多4人一檯，但顧客不可以過檯。

【12:31】食物及衞生局局長陳肇始，下午2時半將就最新的社交距離措施會見傳媒。

【11:36】消息指，今天新增大概5宗確診個案，全屬輸入個案，即連續兩天出現本地「零確診」。

新冠肺炎｜酒店工會：長假期Staycation仍有多人聚會 指引欠阻嚇

【11:00】香港酒店工會主席徐考澧今天（27日）表示，在剛過去的重陽節長假期中，仍有不少市民到酒店房間聚會，每房人數「十個八個走唔甩」，有人更不避諱，一同在大堂等待辦理入住手續，情況沒有改善。他批評，政府的指引無阻嚇力，而酒店業生意不景，為保住生意，都不會得失客人，沒有要求員工向市民作出勸喻或阻止。

新冠肺炎｜萬聖節前夕蘭桂坊酒吧員工先檢測 料營業額達去年七成

【10:33】新冠肺炎疫情未平，而本周六（31日）就是萬聖節，以往萬聖節時蘭桂坊一帶的酒吧會較多市民消費、聚集。蘭桂坊協會總監張素媚表示，業界會遵守政府的防疫規定，亦有要求會員酒吧前線員工接受檢測，也設立電子登記系統，有需要時可以把顧客資料轉交政府通知客人做檢測。她稱，業界同意專家提倡用飲管飲酒的建議，因可令業界有生存空間。她估計，今年萬聖節的營業額會達去年的六、七成。

新冠肺炎｜袁國勇促強制檢測 倡有病徵病人全做檢測防社區傳播

【10:24】政府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今天（27日）在商台《在晴朗的一天出發》上建議為有病徵病狀的病人強制檢測，認為公立和私家醫生應將他們的深喉唾液樣本送去化驗，阻止第四波新冠肺炎疫情爆發。他表示，新冠肺炎和流感、傷風的病徵病狀相似，難以分辨。他不認為強制檢測會對醫患關係構成問題，表示當疫苗到了，就不需要這個機制。

林鄭：成立4檢測中心供市民自費檢測外遊 強制檢測已啟法律工作

【10:00】特首林鄭月娥今早公布多項措施，她表示，已要求食衛局長將更新高危地區，正認真考慮西班牙及意大利是否要加入名單。除特定組群的檢測恆常化，林鄭指，4個臨時檢測中心受市民歡迎，決定在港島、九龍、新界西及新界東設立4個長期中心，形容是「雙功能」，一是為有需要的市民提供檢測，二是為日後申請健康碼及旅遊氣泡等市民進行付費檢測，透過由政府提供場地令有關價格下降，政府日後會公布經招標後的金額。

至於強制檢測方面，當局正處理修例相關工作，她強調檢測工作要「有的放矢」，計劃要求有病徵人士、爆發群組，有感染風險的群組或「小區」的相關人士接受強制檢測。她形容現時是一場公共衛生防戰，需要市民自願接受檢測，惟香港是一個非常自由的社會，不會出現自願或自動的情況，故強制檢測的法律工作已經展開，但強調所有工作都要有法可依。

在追蹤方面，政府已研發感染風險通知app，林鄭呼籲市民利用紀錄自己的行蹤方便追蹤病源。在檢疫方面，她表示竹篙灣檢疫中心會於年底落成，而亞博亦有2000個社區病床備用，亞博旁的臨時醫院則將於明年1月前落成。

林鄭：新加坡「旅遊氣泡」下月推行 內地港人回港限額免14天檢疫

至於社交距離措施，林鄭月娥稱無條件大幅度放寬，大部分措施需要延續，但部分行業或活動可放鬆，只會有小調整，包括重開泳灘。食衞局局長今早稍後將會公開交代詳情。她又指恢復跨境人員往來是政府目標，技術性問題已解決，但通關問題涉及兩地，需雙方滿意才行，政府目標是下月內與新加坡實行「旅遊氣泡」，與內地交往亦希望下月做到。

保就業｜黃進達：冀盡快通關 保就業結束旅業恐裁6000至8000人

【09:26】旅遊業議會主席黃進達今天（27日）在電台節目中表示，本地遊難支持業界生計，估計若未能恢復旅客出入境，當保就業計劃結束後，相信旅遊業界需要大幅裁減人手，涉及人數最少達到6000至8000人。

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市民於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可憑單據換取本地遊名額一個。（旅發局網頁圖片）

一文看清旅發局賞你遊香港｜消費$800換免費本地遊 有得食阿一鮑魚名菜

【07:30】新型冠狀病毒肺炎疫情下，旅遊業大受打擊，而熱愛旅行的港人亦無法出外。旅遊發展局早前公布推出「賞你遊香港」計劃，市民由10月20日起，於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可憑單據換取本地遊名額一個，計劃名額有一萬個，先到先得。

旅發局今日率公布21個本地團資料，當中三個旅行團行程包括酒店自助午餐，其中一間的自助餐位於為坐擁維港景色的「香港維港凱悅尚萃酒店」餐廳The Farmhouse；亦有旅行團安排盆菜宴或海鮮宴，也有一團到米芝蓮一星「阿一海景飯店」午餐，享用兩大名菜「一哥鮑魚酥」及「招牌砂鍋炒飯」。另外，有多個旅行團行程則包括參觀本地口罩廠、食品廠等。

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▼10月23日起重開處所及放寬措施▼

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