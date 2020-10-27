港大今審議副校長任命　校董聯署促延後申作軍出任議案

香港大學校委會今日（27日）下午將召開會議，審議北京清華大學工業工程系主任申作軍，以及清華地球系統科學系主任宮鵬的副校長任命事宜。11名港大校董今日向校委會發聯署公開信，指申作軍疑以有中共黨員背景的身份出任港大高級管理團隊，將無可避免引起「黨委治校」的嫌疑和憂慮。 公開信敦促校委會應先延後申作軍的副校長委任議案，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報，在持份者確認他能在捍衛院校自主及維護港大學術自由的原則下履行其職務後，再重新考慮其委任議案。

11名港大校董今日向校委會發聯署公開信，敦促校委會應先延後申作軍的副校長委任議案，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報。（Facebook截圖）

11名港大校董在公開信中指，傳媒報道的訊息已引起港大各持份者極大關注，特別是香港大專院校的管治制度和國內大學截然不同，並不存在任何黨委治校的安排，以確保港大的院校自主及學術自由傳統。

公開信指，報道所提到申作軍的「黨委」身份背景若出任港大高級管理團隊一員，將無可避免引起「黨委治校」的嫌疑和憂慮，對港大的學術自由帶來非常負面的影響，亦會大大減低日後對優良師資及學生的吸引力。聯署校董深信，校委會如不理會上述合理關注而繼續有關委任程序，是損害港大長遠利益的舉措。

聯署校董敦促校委會應先延後申作軍擔任研究事務副校長的委任議案，並參照之前推薦校長人選與大學各持份者，包括與教職員、學生及校友會面的安排，讓申作軍就其政治聯繫作出澄清及申報，在持份者確認其能在捍衛院校自主及維護港大學術自由的原則下履行其職務後，再重新考慮其委任議案。

校委會擁管理港大實權

11名聯署的港大校董包括：陳家健、陳紹斌、張韻琪、趙潔儀、喬偉鋒、賴振鴻、黎藹欣、廖振華、麥東榮、李沛聰及鄧悦昕。資料顯示，港大校董會由大學成員和校外人士組成，是該校規模最大的監督及立法機關，擁有增補、廢除及修訂規程的權力，但不包括人事任免權力。校委會則負責管理大學財務、人力資源以及規劃大學的未來發展路向。