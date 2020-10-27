酒吧可恢復表演　與觀眾之間設隔板　顧客不得邊行邊飲

本港新冠肺炎疫情緩和，食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）公布一系列放寬措施，酒吧營業時間可延長至凌晨2時，每桌人數上限亦可增至4人，惟酒客離開餐桌便禁止飲食及必須戴口罩，不可「邊行邊飲」。酒吧及夜店的現場表演及跳舞活動亦可恢復，但有酒吧業界表示，現在距離萬聖節只有數天，屆時未必會安排特別活動或表演。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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食物及衞生局局長陳肇始公布，由本周五（30日）起，當局將放寬七方面的防疫措施，包括餐飲業務如酒吧等，堂食時間可延長至凌晨2時；酒吧、夜店及夜總會每桌人數上限，亦由2人增至4人。

陳肇始承認，在處所不戴口罩的聚集帶來感染風險，故顧客在餐桌飲食時可豁免戴口罩，但離開餐桌之後就禁止飲食及必須佩戴口罩，即不得「邊行邊飲」。

表演者要戴口罩 與觀眾之間設隔板

酒吧、夜店及夜總會的現場表演及跳舞活動可恢復，但表演者必須戴口罩、表演者與觀眾中間需設隔板作有放分隔，雙方表演前後不得接觸或交談。

違反上述要求的業務處所負責人，最高可被判處罰款50,000元及監禁6個月。

酒吧由2人一枱放寬至4人，食客只可在餐桌飲食時不戴口罩。（資料圖片／李澤彤攝）

業界：萬聖節未必會安排特別活動或表演

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，政府暫未公布表演活動的詳細安排或要求，加上距離萬聖節只有數天，故會以裝飾酒吧為主，未必會安排特別活動或表演。他解釋，市民抗疫已久，延長營業至凌晨兩時及放寬至四人一桌，相信已可吸引熟客回流，生意額甚至比去年蒙面法下的萬聖節增加一成。

被問到會否難以控制顧客在離開桌面時戴口罩？他回應指，「唔難控制，好似提唔可以食煙咁。」有意見憂慮酒吧內或有搭訕情況？錢雋永笑言酒吧沒大家想像中般「開放」，疫情下亦甚少有人會與陌生人聊天，「已經提醒職員留意，總之一離檯就要戴返口罩......業界比其他人更擔心，停業是切身之痛，不想再爆下一波，所以都會嚴守規定，做到足！」