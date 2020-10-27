男生涉荃灣天橋擲磚案　官指警長未盯緊或認錯人　被告罪名不成立

19歲男學生涉嫌在去年國慶參與示威，並被指在荃新天地外與另外2人在天橋擲磚及推水馬，被控非法集結罪。他早前受審，今（27日）在西九龍法院聽取裁決。裁判官劉淑嫻指， 根據涉案錄影，無法確定作供的警署警長是否一直緊盯被告，指他有可能認錯人，遂裁定被告罪名不成立。

被告趙嘉進（19歲，學生）被控於去年10月1日，在荃灣荃新天地外行人天橋與他人參與非法集結。

警長憑被告穿白衣認人

警署警長劉世明早前供稱，當時一直緊盯著橋上的3名擲磚者，其中兩人穿黑衣，另一人穿白衣，他依靠白衣人的去向及外形來辨認他就是被告，但承認直至拘捕時才看到被告的容貌。

去年10月1日荃灣有大批示威者聚集。(詳看下圖)

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官指天橋上有不同顏色衣著人士

裁判官裁決時稱，對於警署警長是否由頭到尾緊盯被告抱有懷疑，因錄影顯示他曾向兩旁張望，且部分橋面路段在相關時間一度無人。此外，警署警長指只有被告穿白衣，而被告曾跑向荃新天地方向，不過錄影可見該處並非只有被告一人，而是有十多名市民，當中有黑色、白色及其他顏色的衣著。

影片未見另兩警截停被告

再者，警署警長供稱被告邊跑邊脫下帽子、手套等，他曾喝停被告，另有兩名同袍隨即追上。惟法庭指出，片段顯示事情不如其所述般緊接發生，片中的相關時間沒有喝止聲，亦不見兩名警員截停被告。雖然被告的物品及身處的位置有可疑，但由於控方未能舉證至毫無合理疑點，法庭遂裁定罪名不成立。

案件編號：WKCC2162/2020