新冠肺炎．最新｜消息：今日增大概2宗確診　不設疫情記者會

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生署昨日（27日）公布錄得5宗個案，全屬輸入，累計增至5,309宗，連續第2天出現「本地零確診」。 政府宣布本周五（30日）起，放寬了部分社交距離措施，包括食肆每枱可增至6人，酒吧可4人一桌，唯不可拿着酒杯周圍走飲酒，不過可營業至凌晨2時。

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【11:31】消息指，今日新增大概兩宗新型肺炎確診個案，料不設疫情記者會。

新冠肺炎｜內地封區隔離檢測 8類人定期採樣 港強制檢測可學？

【07:30】因應本港新冠肺炎疫情，食物及衞生局局長陳肇始昨日（27日）表示，正研究推行強制檢測，三大方向包括有輕微病徵人士、疫廈居民、高風險群組，會參考外地經驗。

有專家指出，初期病徵是十分主觀的，認為目前本港防疫瓶頸在於未能推動市民「願檢盡檢」，認為「便利」和「效率」才是根本動力，如提供全天候採樣服務，及在24小時內有檢測結果。翻查資料，目前外國的強制檢測層面，均主要針對入境旅客，只有內地有最相關經驗，制定8類重點人士須定期例行檢測，早前有內地市曾因出現新確診個案，而展開全市檢測，有地區甚至需封鎖式管理。

萬聖節｜酒吧料放寬限制可增生意30% 設「防疫特警」提醒顧客

【07:30】一年一度的萬聖節將至（本周六，31日），不少市民往年都會酒吧慶祝。政府周二（27日）公布，本周五即10月30日、萬聖節前夕，放寬餐飲業堂食時間可營業至凌晨1時59分；酒吧每桌人數則由2人增至4人，但顧客在離開餐桌範圍後不准飲食，並必須戴口罩。

有酒吧負責人興奮形容今次放寬是喜訊，笑言「望住個電視公布個刻真係好開心」，並預計生意會比未放寬措施前升30%至40%。然而由於仍限制每枱人數及入座率等，料今年萬聖節生意或只及去年一半。對於規定顧客不可「跨枱」飲食，酒吧負責人則計劃萬聖節時額外聘請一至兩人作「抗疫特警」，專責提醒顧客遵守規定。

昨日總覽：新冠肺炎．10.27｜酒吧客餐枱以外除下口罩飲酒 可被票控2000元

食肆周五起每檯坐6人、酒吧4人 萬聖節前夕堂食時間延至凌晨2時

限聚令｜酒吧周五起禁顧客邊行邊飲 准恢復表演及跳舞活動

限聚令｜周五起准6人一枱 飲食業界料周末生意升 宴會降價一成

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新冠肺炎｜華潤疫境聘400個MT 港大學畢業生可申請 須無案底

【00:20】疫情下本港最新失業率屬近16年來高位，失業人數多達26萬人，其中20至24歲年輕人失業率破兩成，創十年新高。華潤集團宣佈，今日起開始為期三年的大型招聘計劃，期望今年內聘請1,000人，當中包括400個MT（管理培訓生）職位預留予2019至2021年畢業的大學生申請。首階段招聘的1,000職位中，逾七成空缺以香港為工作基地，餘下則集中在內地大灣區城市工作。集團回覆《香港01》時透露，應徵者須持有香港居民身份證，且沒刑事紀錄。

人力資源顧問、獵頭公司Core Search董事總經理張慧敏指，疫情下甚少企業會作大規模招聘，相信集團有意在租金便宜及市場空缺少時擴張，是希望把握機會吸納人才，「洗牌」兼重組公司架構，同時可收公關及市場推廣之效，令更多人留意集團業務。她認為考慮到集團業務廣、有培訓及晉升機會，相信對僱員有一定吸引力。

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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