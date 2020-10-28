周浩鼎質疑政府10.1國慶拆國旗　食衞局稱繫於路燈交通牌構成危險

有指食環署於本年國慶移除市民在街上和公眾地方懸掛的國旗，食物及衞生局局長陳肇始書面回覆立法會議員周浩鼎查詢表示，食環署並沒有在任何地點移除國旗，路政署則在10月1日於深水埗移除繫於路燈和交通指示牌的國旗，指因為會道路使用者構成危險。 周浩鼎斥食環署久不清除「連儂牆」，陳肇始回覆指，截至本月18日，政府部門已清理全港約340個有未經許可張貼招貼或海報的地點。

食物及衞生局局長陳肇始書面回覆立法會議員周浩鼎查詢表示，食環署並沒有在任何地點移除國旗，路政署則在10月1日於深水埗移除繫於路燈和交通指示牌的國旗。（資料圖片／張浩維攝）

食物及衞生局局長陳肇始書面回覆立法會議員周浩鼎查詢表示，於本年國慶日前後，食環署沒有在任何地點移除國旗。《文匯報》早前報道深水埗區的國旗遭移除，陳肇始指，路政署表示在10月1日接獲警方通知，深水埗有懸掛旗幟的撐杆以膠索帶繫於部份路燈和交通指示牌的頂部，可能對道路使用者構成危險。路政署遂安排承建商協助移除有關旗幟及撐杆，它們已交由警方保管。

周浩鼎指責食環署久久不清除「連儂牆」展示品，批評有厚此薄彼之嫌。陳肇始回覆指，政府密切留意在政府公共地方未經許可張貼招貼或海報的情況，食環署會繼續聯同相關政府部門清理。由去年6月至本月18日，有關部門已清理全港約340個有未經許可張貼招貼或海報的地點，但食環署未有備存拆除展示品所需時間的數字。

周浩鼎問及政府可否寬鬆處理國慶日相關展示品，陳肇始指，民政事務總署會與相關政府部門擬定適當程序，讓地區或社區團體申請展示橫額，慶祝回歸和國慶，現時政府部門和公營機構在超過350多個地點展示國旗和區旗。

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