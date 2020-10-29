新冠肺炎．最新｜消息︰今增大概3宗確診　有確診者同事中招

本港新冠肺炎疫情稍有緩和，昨日（28日）新增2宗確診個案均是外地輸入，累計個案為5,311宗，連續3日本地零確診。不過本地零確診再次「斷纜」。消息指，今日（29日）新增大概3宗確診，包括1宗本地有關連個案，患者是第#5293宗個案的同事，於上環皇后大道中兆英商業大廈工作。因未有出現無源頭個案，政府今天將不設疫情記者會。 另外昨晚傳出消息，土瓜灣樂民新村有居民確診，樂民新村H座樂智樓需通宵消毒，衞生防護中心今日（29日）會到邨內派樣本瓶。

【11:52】消息指，今天新增3宗確診個案，當中包括一個本地有關連的個案，患者是第5293宗個案的同事。翻查資料發現，第5293宗個案是居將軍澳富康花園、於上環皇后大道中兆英商業大廈工作的42歲男子。政府今天不設疫情記者會。

【00：01】樂民新村樂智樓（H座）有一名居民確診，暫未知是輸入還是本地個案，其同住家人已入住隔離中心。房協表示，該樓層已全面消毒，全幢大廈其餘樓層亦會通宵進行消毒。而衞生防護中心將於今天（29日）到屋村派發樣本瓶。

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