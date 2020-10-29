城巴上涉殺女友｜前女友指被告控制欲強　認為女性是雞是公廁

土木工程師涉城巴上殺女友後再爆玻璃跳車案續審，控方今（29日）續審在庭上讀出被告的精神科報告，其中一份報告引述被告的一名前女友對被告的印象，該女友指被告控制欲強，且不尊重女性，視女性為從屬品，甚至認為女性「是雞是公廁」。

控制欲強自尊心低

辯方今讀出精神科醫生何美怡的報告，提及被告吳欣鍵（25歲）形容自己性格內向和固執，他的第三任女友指被告控制欲強，但自尊心低，認為他住公屋及不是名校出身「唔夠好」。

不尊重女性但又不容他人奪去

第三任女友又指被告不尊重女性，視女性為從屬品，不容他人奪去，被告甚至認為女性「是雞是公廁」。醫生何美怡認為，被告在案發時患有嚴重抑鬱和妄想型人格障礙。

案情指，被告涉行兇後跳車後，被送至東區醫院救治。他於2017年10月12日被轉送至青山醫院，並於該院留醫6日。

青山醫院醫生李允丰指被告吳欣鍵聲稱對案發經過毫無記憶。(朱棨新攝)

被告稱對案發過程無記憶

青山醫院醫生李允丰供稱，被告曾稱本案死者李倩姮想參加大學的迎新營，兩人為此爭拗。被告於案發日醒來後，再就迎新營問題和李爭吵。被告當時認為對方有意分手，遂乘的士到李倩姮居住的屋苑。惟他忘記抵達後發生的事，他回復記憶時已身處醫院。

被問及被告曾否透露案發前一個月不想外出、不願回覆朋友的訊息、不想和女友發生性行為等，李允丰均指被告沒有向他提及。

被告吳欣鍵，25歲。他被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲，下稱李）。控方早前透露被告否認謀殺罪，但願承認誤殺罪，但不獲控方接納。

案件編號：HCCC329/2018

案發經過及各人對被告與事主的印象。(詳看下圖)