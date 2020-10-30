新冠肺炎．最新｜張竹君講錯嘢　衞生署：男患者本月6日深圳返港

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨日（29日）本港新增三宗確診個案，包括一宗居於土瓜灣樂民新村樂智樓的有關連個案，累計達5,314宗。另外，由今日（30日）凌晨12時開始，餐飲處所每枱人數放寬至最多六人，而酒吧每枱則最多四人；兩個處所的可提供堂食時間亦延長至凌晨2時，可容納人數上限則放寬至75%。

【20:22】衞生署衞生訪護中心表示，在進一步跟進5321個案病人的外遊資料。經核實出入境紀錄，病人在潛伏期期間（即10月13至26日）沒有離港，但9月底至10月初曾到訪深圳，並於10月6日經深圳灣口岸以豁免人士身份回港，病人於10月9日進行的病毒檢測為陰性。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日記者會上稱，據資料患者由農曆新年至今都無離開過香港。

新冠肺炎｜源頭不明患者居北角清華街 物業由中聯辦持有作宿舍

【19:56】衞生防護中心今日（30日）公布昨錄得的七個確診當中，六宗為輸入，而一宗本地無源頭個案，為一名在信德中心西座上班及居住在北角清華街10至16號的44歲男子。患者工作地點為信德中心西座32樓，共有五間公司，亦有中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦（中聯辦）公室港島工作部；而患者報住地址，根據土地註冊處紀錄，全幢大廈由中聯辦持有，街坊指為宿舍。

新冠肺炎｜隔5天再現不明源頭個案 信德文職男確診 曾行畢架山

【16:46】張竹君表示，源頭不明男子任職的工作點，部份人會在茶水間漱口，而他在行山期間很多時候沒有戴口罩。

據有報道指該男子是從內地回港的免檢疫人士，張竹君回應稱患者自農曆新年後沒有離開香港。

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增7宗確診個案，輸入佔6宗 一宗源頭不明個案44歲男子住北角，於上環信德中心西座工作。曾到畢架山行山，並到過多間食肆進食。他工作地點有40人左右，同小組坐得較近、共用茶水間人士、11位清潔工要檢疫。他在潛伏期內，有和朋友在10月23日晚在灣仔1港灣道體育館打羽毛球，波友要做測試。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報10宗個案，無病人離世。有9名病人康復出院，至今累計5082病人出院。截至今早9時，至今有97 名確診病人分別在醫管局18間醫院留醫，當中：

9 人情況危殆

4 人情況嚴重

84 人情況穩定

疫情轉穩, 上月公院恢復陪產, 丈夫可按醫護指示可入產房陪產。另外在非緊急醫院恢復探訪安排。

旅遊氣泡｜Prenetics購牛津大學快速測試 機場等結果僅需半小時

【15:52】為配合與新加坡建立的旅遊氣泡，政府委託了檢測公司Prenetics，在香港機場提供英國牛津大學團隊研發的Oxsed RaViD Direct 快速測試。傳統核酸檢測需等待4小時以上方有結果，新測試運用了RT-LAMP技術，等候時間僅需15至30分鐘，其靈敏度為92%至100%。

由前日（28日）開始，香港國際機場開始測試Oxsed RT-LAMP核酸檢測技術，旅客可留下唾液作檢測，為期兩周。

【11:46】消息指，本港今日新增大概七宗新冠肺炎確診個案，包括一宗感染源頭不明個案，是相隔5天再現本地源頭不明個案。

萬聖節｜酒吧業：政府將嚴厲執法 籲客人「唔好飲咁大 咁忘形」

【11:04】香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今天（30日）在電台節目表示，食環署及警方表明本周末會嚴厲執法，而防疫措施新增一項限制，要求客人不能「邊行邊飲」，離開餐桌便禁止飲食及必須戴口罩，業界擔心客人未必熟悉新規定，已加印海報，貼在店內外提醒客人，他又稱，相信政府推出多項指引，是為了「提醒大家飲還飲，唔好飲咁大，唔好咁忘形。」

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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