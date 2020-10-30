新冠肺炎．最新｜消息：今增大概7宗確診　包括一宗源頭不明個案

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨日（29日）本港新增三宗確診個案，包括一宗居於土瓜灣樂民新村樂智樓的有關連個案，累計達5,314宗。另外，由今日（30日）凌晨12時開始，餐飲處所每枱人數放寬至最多六人，而酒吧每枱則最多四人；兩個處所的可提供堂食時間亦延長至凌晨2時，可容納人數上限則放寬至75%。

【11:46】消息指，本港今日新增大概七宗新冠肺炎確診個案，包括一宗感染源頭不明個案，是相隔5天再現本地源頭不明個案。

萬聖節｜酒吧業：政府將嚴厲執法 籲客人「唔好飲咁大 咁忘形」

【11:04】香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今天（30日）在電台節目表示，食環署及警方表明本周末會嚴厲執法，而防疫措施新增一項限制，要求客人不能「邊行邊飲」，離開餐桌便禁止飲食及必須戴口罩，業界擔心客人未必熟悉新規定，已加印海報，貼在店內外提醒客人，他又稱，相信政府推出多項指引，是為了「提醒大家飲還飲，唔好飲咁大，唔好咁忘形。」

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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