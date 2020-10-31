8.31港島衝突｜馬路上焚燒修頓看台　7男女暴動罪全部罪名不成立

去年8月31日港島區集會遊行後，多區爆發衝突，及至傍晚時分，有大批示威者在灣仔區聚集，更有人佔據主要馬路，並抬出修頓球場的看台放在馬路中心焚燒。後來火勢被救熄，警員到場清理時，再遭人擲物及汽油彈。8名當晚在灣仔被捕的人士，被控暴動等罪名，他們否認指控，案件在區域法院審理。除了在場勸警員冷靜的女社工陳虹秀，早前被裁定表證不成立獲釋外。餘下7名被告須繼續面對控罪，他們今(31日)在區域法院聽取裁決，法官沈小民裁定7名被告全部罪名不成立。

7人被控暴動1另被控藏汽油彈

4男3女被告分別為：余德穎（24歲，自僱人士）、賴姵岐（23歲，女，學生）、鍾嘉能（27歲，電腦程式員）、龔梓舜（23歲，廚師）、簡家康（19歲，無業）、莫嘉晴（24歲，女）、梁雁彬（25歲，無業）。他們同被控1項暴動罪，控罪指他們於去年8月31日，在灣仔軒尼詩道及盧押道一帶連同其他人參與暴動。龔另被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於同日在灣仔軒尼詩道117至123號外，管有一個汽油彈和一枝伸縮棍。

法官沈小民只有庭上宣讀裁決，並稱所有被告的所有控罪均不成立，詳細理據則會以書面下達，庭內旁庭人士大聲歡呼。被告的家屬親友亦互相擁祝賀，難掩興奮之情。

去年8月31日港島區衝突演變成暴動的情況。(詳見下圖)

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佔路兼燃燒修頓看台

控方案情指，在案發日近晚上6時，大批人士身處軒尼詩道東西行線。集結人士用路牌和垃圾桶等築成路障，並縱火撚燒。此外，有人把修頓球場的觀眾看台，推到被縱火的路障。該處冒出大量濃煙，附近大廈的警鐘和軒尼詩道22號衞蘭軒的灑水器亦因此被觸動。

警方在火種被救熄後，清除路障，期間有人向警員掟擲汽油彈等。警方之後推進，多名被告在軒尼詩道中國海外大廈對出被捕。

被捕女社工陳虹秀早前被裁定表證不成立。(詳看下圖)

有被告穿白襪被認出

拘捕首被告余德穎的警員陳澤鈞早前供稱，驅散時見到人群中穿着白色襪的余，用雨傘指向警員和敲打地下。惟辯方質疑，陳在口供中未有提及余用雨傘指向警員，質疑他不斷改口供。陳否認，並指余以雨傘指着警員，是表示威嚇，憎恨警察。

一被告背包內有汽油彈及伸縮棍

警長黃子誠供稱，衝前拘捕第四被告龔梓舜時，對方反抗，並把背囊掉在地上並跑走。黃之後拾起該背囊，發現有一支汽油彈及警棍等。辯方質疑，黃把地上拾起的棍狀物放入背囊，黃否認。

警員作證時認未有即時處理證物

此外，警員蘇達龍供稱，檢取涉案背囊後，帶回警署放入抽屜。他於5天後，將汽油彈內的液體倒進膠樽，再把玻璃樽及液體送往化驗。他於9月23日，才為背囊及警棍拍照。蘇承認疏忽職守，未有即時處理證物和拍照。此外，他亦承認違反程序，未有在其他警員在場下處理液體，放入證物袋。

案件編號：DCCC 12/2020