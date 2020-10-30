電動滑板車、風火輪試行單車徑計劃　登記今截止　需持駕駛執照

電動滑板車、電動平衡車或俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具，日漸普及，在香港亦不時可見。惟在現行法例下，於公眾場所使用該等工具均屬違法，政府遂於今年中，探討如何合法試用電動可移動工具。 運輸署近日正式公布實地試用計劃，市民登記後，可於科學園白石角海濱長廊旁單車徑，或將軍澳海濱公園旁單車徑，試用電動可移動工具，以收集經驗推動日後立法工作。不過，登記者試行單車徑計劃參加者，需持正式私家車或電單車駕駛執照，並有至少一年的電動可移動工具使用經驗。如市民希望參與在科學園一帶單車徑的試驗，登記將於今日（30日）截止。 香港便攜式電動車總會表示，使用電動可移動工具人士，本身未必希望駕駛車輛，並非必定有駕駛執照。惟運輸署今次試驗計劃，需購買「第三者風險保險」，加上現時屬試驗階段，理解需有較嚴格要求，希望日後修改相關法例後，可更靈活使用同類工具。

試驗計劃的參加者要求（試驗計劃網站）

運輸及房屋局及運輸署今年中向立法會提交文件，計劃在今年下半年，於科學園及將軍澳推行電動可移動工具實地試驗計劃，之後再展開諮詢，擬於2021年展開修例工作。

運輸署近日正式公布實地試驗計劃的詳情，以研究公眾對在單車徑使用電動個人移動工具的接受程度；了解相關工具與普通單車間的互動；相關安全要求的成效。

根據計劃，參加者需持有私家車或電單車的正式駕駛執照；具備操作電動可移動工具至少1年經驗；並需自備符合要求的相關工具。合資格者，可於今日內登記參與科學園及將軍澳實地試驗；或於11月20日前，登記只參與將軍澳實地試驗。科學園的計劃於12月11至13日，早上10時至下午6時開始；將軍澳的則於1月29至31日，在同一時段展開。

運輸署對電動可移動工具的規格，亦有一定要求，例如時速不超過25公里，使用電動滑板車、電動單輪車等時，亦需配戴大會提供的單車安全頭盔，而且工具需裝有白色頭燈及紅色尾燈。電動輔助單車的闊度不可多於700毫米，並需配備響鬧警告裝置等。另外，兩者都不能戴客、要具有效制動及停車裝置，並設車速儀或可顯示車速的應用程式。

電動可移動工具的要求（試驗計劃網站）

香港便攜式電動車總會會長嚴丞翊表示，使用電動可移動工具的人士，未必希望駕駛車輛，並非必定持有車牌，認為現時規定與相關工具的原意或有衝突，「大眾可能當玩具」。他又稱，試驗計劃範圍較細，原希望可試驗更多彎位、斜路、隧道，希望政府可擴大試用位置範圍。

是次計劃下，申請人需提供資料，以申請「⾞輛許可證」及購買「第三者風險保險」，相關費用由主辦單位負責。該會主席許堅信則表示，由於本身未有相關工具的第三者保險，故在計劃下，需持有駕駛執照，方可購得保險。他表示，現時試驗猶如工作上的試用期，以了解使用情況，故理解規定會較嚴格，期望日後修例後，措施可更靈活。

現時政府禁止使用電動滑板車等電動可移動工具。（資料圖片）

至於當局對試驗計劃中使用的工具，訂出最高時速25公里的限制，許堅信表示，相關規定合理，不少地區如台灣、新加坡，亦用同一標準。他續稱，有研究顯示，相關工具在時速25公里或以下行駛時，一旦發生意外，死亡風險亦會大減。

許堅信又稱，據其了解，試驗計驗大約有100個名額，除了部分較熱門型號產品，其他款式需送到指定場所「驗車」。

運輸署推實地試驗計劃，期望了解公眾對電動移動工具及電動單車的接受程度。（試驗計劃網站）

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，電動可移動工具於世界多地普及，認同港府需加以規管，而非完全當作非法禁用。他認同，計劃參加者需有一定的道路駕駛經驗，以免發生意外。