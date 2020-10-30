四男女示威活動中涉非法集結及蒙面　兩女被告僅12及14歲

去年10月13日市民發起「18區開花」示威活動，兩名12歲及14歲女學生與兩名男子當日涉在荃灣聚集，同被控非法集結罪，其中有人另涉蒙面及攜帶鐳射筆，另被控違反《禁蒙面法》、在公眾地方管有攻擊性武器等罪名。案件今（30日）在西九龍法院提堂，被告暫時毋須答辯，押後至12月23日再訊，以待辯方索取文件。眾人獲准保釋，兩名未成年的被告須守宵禁令。

4名被告依次為12歲及14歲女學生、王釗鴻（23歲）及陳錫華（57歲，電器技工）。

4人同被控一項非法集結罪，指他們去年10月13日，在荃灣南豐中心外參與非法集結。首3名被告另各自被控一項身處非法集結時使用蒙面物品罪，指他們使用口罩、面巾等。其中，14歲被告另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指她攜有一個能發出鐳射光束的裝置。

眾被告獲准保釋，期間不可離港，須定期往警署報到，其中兩名未成年被告須宵禁令。

營業代表被指非法集結使用面罩

另外，去年11月3日旺角亦發生警民衝突，男子陳國樑（31歲，營業代表）被控非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品兩罪，指他當日在旺角彌敦道及亞皆老街附近參與非法集結，並使用一個面罩。

他暫時毋須答辯，案件押後至12月11日再訊，以待辯方索取文件。被告獲准以5000元保釋，被禁離港或踏足案發一帶，並須守宵禁令及定期往警署報到。

案件編號：WKCC3730、3737/2020