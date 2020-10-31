李嘉誠投資「植物肉」超市開售　投資者：90元約半斤主打Z世代

長和系創辦人李嘉誠旗下的維港投資，專門投資全球創新科技項目，六年前投資美國「植物肉」公司Impossible Foods，以合成生物科技製造「牛肉無牛、豬肉無豬」的肉品。 Impossible Foods 國際高級副總裁 Nick Halla表示，今年採用公司出產的「植物肉」的港澳餐廳，總數達700間，與去年比較增幅達150%；本月中亦展開零售市場，在約百間超市上架出售，一包340克的「植物牛肉」售價為約90元，即約半斤（一斤等於604.8克）。 維港投資投資者鄭家泳表示， 「植物肉」主打高檔市場，兼顧營養、味道、環境保育理念等，零售價亦非「天價」，深信會受「Z世代」歡迎，在本港未來會日趨普及。

Impossible Foods 共同創辦人Nick Halla（圖左）和維港投資投資人鄭家泳昨日到東華三院李嘉誠中學出席講座，分享個人的成長經歷。（維港投資提供）

售價今年降10%至15% 港澳700間食肆使用

素食風氣近在全世界日漸流行，美國加州食品科技公司Impossible Foods於2011年成立，從大豆植物根部找到「大豆血紅蛋白」，以合成生物科技量產「植物的血」，製造出分子、味道、質感與一般肉類無異的牛肉漢堡扒。公司於2014年獲得李嘉誠名下的「維港投資」入股，四年之後以香港作為首個海外市場。

Impossible Foods 國際高級副總裁Nick Halla昨日出席中學講座後表示，雖然企業只進駐香港兩年，但與公司合作的港澳餐廳總數達700間，與去年比較增幅達150%；本月中亦展開零售市場，在約百間超市如百佳等出售，一包340克的「植物牛肉」，售價為約89.9元。

Nick承認，「植物肉」主打高檔市場，但亦朝向普及化的目標，今年銷售價錢已降底10%至15%。若計果日後產量提升，相信未來價錢再有望下調。

目標改變依賴肉類消耗

Nick表示，公司一直希望改變全球食物系統，擺脫對動物的依賴，以達至可持續的發展，而亞洲肉類消耗量佔全球約44%，要開拓這個市場，兼具中西文化的香港是一個起步點。Nick指，目前滿意公司在港的發展步伐，正籌劃打入內地市場，未允透露計劃的落實時間表。

「Z世代」成未來新消費力量 重視進食對環境影響

維港投資投資人鄭家泳認為，港人對於「植物肉」的消費意識已形成，但過往這類肉品未能在香港普及，只因市場未有更多好的選擇，「例如以往嘅素肉，都可以話幫緊環境，唔殺羊、唔殺牛、唔殺雞，但食唔食到落口？」

鄭認為，Impossible Foods 的「植物肉」兼顧營養、味道、環境保育理念等，雖然目前主打高檔市場，但零售價亦非「天價」，96年出生的「Z世代」，是未來新一股的消費力量，他們將會更重視進食對環境的影響，即使價錢較一般肉類貴，但「植物肉」物有所值，深信在未來會逐步普及。