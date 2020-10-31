新冠肺炎．最新｜酒吧限枱上飲　萬聖節跨部門預告嚴厲執法

本港新冠肺炎疫情未息，截至10月30日，本港錄得7宗新增確診，當中1宗為本地源頭不明個案，累計確診人數達5,321人，有97名患者留院。源頭不明個案為一名44歲男子，衛生署其後核實資料，稱確診男曾在9月底至10月初到訪深圳，但潛伏期內沒離港，而土地註冊處紀錄顯示，該男子報稱所住大廈由中聯辦持有。

今日（31日）為一年一度萬聖節，亦是政府放寬部份社交限制措施的首個周末，一方面准許酒吧每枱增至最多4人及延長營業至凌晨2時，但同時禁止顧客在枱以外地方除下口罩飲食，警方及食環署預告今晚會嚴厲執法。