新冠肺炎．最新｜今增3宗確診　兩宗本地涉梅窩staycation群組

新冠肺炎疫情反彈，衞生署今日（4日）公布新增3宗確診個案，累計確診人數達5,349人。新增個案中，僅一宗是輸入個案，另有2宗為本地個案，屬梅窩Staycation群組，累計7人染疫，共有90人列密切接觸者。

確診大廈食肆｜新確診者曾到銅鑼灣名珠城 染疫男子曾到中環中心

【14:36】衞生防護中心公布，今日新增3宗確診個案，兩宗本地涉梅窩staycation群組，餘下一宗是輸入個案，是印度抵港的外傭。

【11:42】消息指，本港今日新增大概5宗確診個案，包括昨日初步確診的兩名梅窩Staycation群組患者。據悉今日無新增源頭不明本地個案，衞生署將不設疫情記者會。

【01:35】本港冠肺炎疫情未息，新增的9宗新增確診個案中，當中3宗屬本地個案。衞生署防護中心更新確診者行蹤，與梅窩Staycation群組有關連的2宗個案患者，分別到過IVE香港專業教育學院（青衣），以及銅鑼灣「名珠城」。

感染源頭不明的36歲男子，在潛伏期內除了曾與朋友踢足球、打籃球及到過中環雲咸街酒吧Bar De Luxe外，亦到訪過「中環中心」及跑馬地「珍慶樓」。

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