新冠肺炎．最新｜屯門醫院70歲男病人病逝　累計106人死亡

新冠肺炎疫情反彈，衞生署今日（4日）公布新增3宗確診個案，累計確診人數達5,349人。新增個案中，僅一宗是輸入個案，另有2宗為本地個案，屬梅窩Staycation群組，累計7人染疫，共有90人列密切接觸者。

【19:40】食物及衞生局公布，明天（5日）開始一連三天安排檢測承辦商Prenetics Limited前往梅窩及大圍，透過流動車輛派發及收集樣本瓶，便利及鼓勵當區居民或自覺有較高感染風險的人士接受病毒檢測。

檢測承辦商明天前往梅窩及大圍，將分別於梅窩康樂中心及大圍港鐵站D出口附近停泊流動車輛派發及收集樣本瓶，市民可於明日至後日，上午10時至下午5時前往索取及交回樣本瓶，費用全免。

新冠肺炎｜朗屏邨70歲翁留院三個月不治 累計106名確診病人離世

【19:30】醫院管理局公布，屯門醫院一名70歲確診感染2019冠狀病毒病的男病人（個案編號：4433），於今日上午7時12分離世。連同這名病人，至今共有105名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。另有一名病人非在院離世，累計共106名患者死亡。

另，局方表示，截至今日（4日）上午9時，過去24小時共有9名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有5,118名確診或疑似病人康復出院。現時共有92名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中八人情況危殆，三人情況嚴重，其餘81人情況穩定。

賞你遊香港｜旅發局指免費換領本地遊名額已滿 不再接受報名

【18:35】新型冠狀病毒肺炎疫情下，旅遊業大受打擊。旅遊發展局早前公布推出「賞你遊香港」計劃，市民可憑本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元的單據，換取本地遊名額一個。然而旅發局今日宣布，計劃中可供市民免費換領的1萬個本地遊名額已滿，不再接受報名。

新冠肺炎｜中小幼教職員病毒檢測 楊潤雄料日驗50校明年1月完成

【18:27】本港新冠肺炎疫情持續，教育局下周一（9日）起替全港中小學、幼稚園及特殊學校的教職員進行病毒檢測。教育局局長楊潤雄今日指出，預計每日為50間學校做檢測，大約需時50個工作天，料明年1月完成，當局鼓勵教職員參與，強調對參與人數無壓力。至於恢課全面面授課堂安排，楊指當局未有計劃。

承辦商周五起向酒吧員工派樣本瓶 酒吧區設流動車輛予顧客取樽

【17:29】新冠肺炎疫情持續，本港今日新增3宗確診個案，當中2宗為本地感染。食環署宣布，將與檢測承辦商Prenetics主動聯絡酒吧營辦人安排檢測服務，於周五（6日）起連續兩星期到酒吧向員工派發樣本瓶，並在隨後一至兩日收回樣本。

此外，本周五起亦會安排流動車輛在周末期間停泊在酒吧區，向顧客派發樣本瓶。

新冠肺炎｜民政局約四成半內地交流團延後 6,000參加者受影響

【16:41】新冠肺炎疫情下，本港至今仍實施出入境限制。民政事務局局長徐英偉以書面回覆立法會質詢指，不論是教育局籌辦或資助的內地交流活動，及民政局資助的內地交流項目，均自年初開始暫停或延期。當中，民政局資助的內地交流團有約四成半須延期，原定今年暑假舉行的160個內地實習項目亦全部延後。局方指，會密切留意疫情的發展、「健康碼」日後推行情況，在安全及可行的情況下，安排重啟到內地的交流及實習活動。

承辦商周五起向酒吧員工派樣本瓶 酒吧區設流動車輛予顧客取樽

【15:59】新冠肺炎疫情持續，本港今日新增3宗確診個案，當中2宗為本地感染。食環署宣布，將與檢測承辦商Prenetics主動聯絡酒吧營辦人安排檢測服務，於周五（6日）起連續兩星期到酒吧向員工派發樣本瓶，並在隨後一至兩日收回樣本。

此外，本周五起亦會安排流動車輛在周末期間停泊在酒吧區，向顧客派發樣本瓶。

保就業第二期｜新一批名單涉逾2.1萬僱主 大家樂領2.34億排首位

【15:57】政府早前推出「保就業」計劃第二期，共收到逾18萬份申請，包括逾15萬名僱主。創新辦今日公布第三批僱主名單，涉及超過21,000名僱主，發放工資補貼額約121億元，及承諾受薪僱員人數超過50萬人。

在這批名單中，大家樂企業有限公司獲批2.34億，位居榜首，承諾受薪僱員人數為約1.26萬人。至於中原地產代理有限公司亦獲批1.15億，排行第二，承諾受薪僱員人數為5,612人。

新冠肺炎｜今增兩宗本地感染 梅窩Staycation群組現三代傳播

【14:36】衞生防護中心公布，今日新增3宗確診個案，兩宗本地涉梅窩staycation群組，餘下一宗是輸入個案，是印度抵港的外傭。

【11:42】消息指，本港今日新增大概5宗確診個案，包括昨日初步確診的兩名梅窩Staycation群組患者。據悉今日無新增源頭不明本地個案，衞生署將不設疫情記者會。

確診大廈食肆｜新確診者曾到銅鑼灣名珠城 染疫男子曾到中環中心

【01:35】本港冠肺炎疫情未息，新增的9宗新增確診個案中，當中3宗屬本地個案。衞生署防護中心更新確診者行蹤，與梅窩Staycation群組有關連的2宗個案患者，分別到過IVE香港專業教育學院（青衣），以及銅鑼灣「名珠城」。

感染源頭不明的36歲男子，在潛伏期內除了曾與朋友踢足球、打籃球及到過中環雲咸街酒吧Bar De Luxe外，亦到訪過「中環中心」及跑馬地「珍慶樓」。

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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昨日總覽：新冠肺炎・11.3｜增9宗確診 1宗源頭不明患者曾踢波打牌往酒吧新冠肺炎｜4間社區檢測中心本月中運作 每次收費240元包檢測證明

旅遊氣泡｜社區檢測收費240元包檢測證明 林鄭及業界解廉價原因

限聚令｜防疫措施延長一周 下周五起中國以外入境旅客須酒店檢疫新冠肺炎｜門診增加派樽時段 周末及公眾假期可領取

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

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新冠肺炎｜梅窩銀礦灣群組多4人染疫 張竹君：或收緊staycation新冠肺炎｜不明源頭男患者花園道冠君大廈工作 曾到雲咸街酒吧

泳灘趕及入冬前重開 女士戴面罩下水：驚海水唔乾淨多過疫情新冠肺炎｜飲食業：政府推安心出行App 需研增入座率等誘因