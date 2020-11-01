新冠肺炎・最新｜增7宗確診　42歲內地女子被捕後證中招未知源頭

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未止。衞生防護中心公布，今日（1日）新增7宗確診個案，6宗為輸入個案，1宗為未知感染源頭本地個案，涉及一名42歲女患者，她日前被警方拘捕發現逾期居留，正待候遣返期間確診。

而本港亦有少於10宗初步確診個案，並涉及梅窩銀礦灣酒店Staycation的群組爆發，一名26歲女子日前度假數天後證實染病，同行的有線電視工程人亦中招，另一名15歲男親友亦初步確診。衞生署指，經追查後，多人需要檢疫隔離，部份人亦已有病徵送院醫治。

【20:00】警方於facebook專頁表示，一名曾羈留於旺角警署的女被捕人確診，重申警方高度關注事件，而該名女患者在10月28日至30日期間被羈留於旺角警署期間，有23名警員曾與其接觸，其中4人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。

警方指，已經安排人員清潔及消毒旺角警署，並提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，配合一切檢疫安排。

【18:10】一名未知感染源頭的本地個案，是一名42歲等候遣返的內地女子，報稱長期居於塘尾道東方泛達酒店。

下午5時左右，有衛生署人員抵東方泛達酒店向住客派樽，並幫他們量度體溫。大約6時許，有三名住客撤離，包括2名女性及一名兒童，搭乘衛生署的車離去，相信是緊密接觸者需要接受隔離。

【17:50】基督教香港信義會心誠中學發聲明，指有中三學生於11月1日確診新冠肺炎，現正接受治療。該學生於10月31日出現病徵，為確保安全，學校將會於明天及後天（11月2-3日）停課，而由11月4日（周三）至11月14日則以網課形式上課，按原定時間表進行。衛生防護中心現正聯絡該學生的緊密接觸者，並進行相關防疫措施。

校方指，已進行全面徹底消毒，而衛生防護中心亦安排檢測樣本瓶予學生及員工作檢驗。所有學生（或由家長代領）及員工可於明天回校到禮堂領取樣本瓶，並於周二、三交回。

銀礦灣酒店Staycation群組爆發 26歲女初步確診 已傳染數名親友

【17:20】有線電視證實，今日公布的初步確診工程部員工，正是與26歳初步確診女子的密切接觸者，他們一同於梅窩Staycation。

【17:10】日前確診的一名44歲男子，居於中聯辦的香港物業，疑為員工。張竹君說，患者曾表示2月至今都沒有旅遊，當時以為等同沒有外遊，其後才得知患者曾在9月底至10月6日，到過深圳公幹，並以豁免人士身份回港，中心已馬上更正。

張竹君表示，患者在潛伏期間並無外遊，離港與發病時間，已相隔一段距離，患者也曾在10月9日做過檢測，當時結果屬陰性，相信他由內地受感染的機會較細，估計是在本地活動時受感染的機會較大。

【17:00】張竹君未有透露個案編號5331，其來港工作是甚麼，亦未有透露其被警方拘捕時是涉及反黑工抑或掃黃行動。她只重申，任何人倘覺得自己屬於高危人士，應盡快接受檢測。

她又指，與26歲staycation女子有緊密接觸的15歲初步確診男子，曾與同學打波時無戴口罩，由於屬於傳染期，故一起打波的同學都要送檢疫中心。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日新增7宗確診個案，有6宗屬於輸入個案，另有1宗本地個案。

該宗本地個案(編號5331)，暫未找到感染源頭。她是一名42歲中國籍等候遣返女子，暫未追查時何時到港，但她於10月28日在一次警方的行動中被捕，當時發現她無合法居港權，其後帶回旺角警署，並於10月30日由旺角警署轉至青山灣入境中心，之後再送去馬頭角羈留中心。

該名女子被捕前於塘尾道206號東方泛達酒店居住，報稱一直在酒店內無外出，但行蹤仍待警方調查。至於曾在青山灣或馬頭角的人士，以及在旺角警署一齊拘留人士，都會送往檢疫中心。由於相關地方的工作人員都有戴口罩，當局會派樽予他們檢測，而個別工作人員如有密切接觸，都會送檢疫中心。

增7人確診1宗本地個案無源頭 待遣返42歲內地女中招 多人要檢疫

張竹君又透露，暫時有少於10宗初步陽性個案，當中有一名26歲女患者，亦是未找到感染源頭。她於小型公司做文職，與家人同住大埔圍頭村，平時會乘家人的車上、下班，其公, 公司在黃竹坑香葉道。她於10月25至27日，曾與幾位朋友一行約7人，去過梅窩銀礦灣海景渡假樂園「Staycation」，他們住分3房曾一齊BBQ，在茶餐廳食飯等。

而她的一名親戚經追蹤後已發現不適，是一名15歲男子，他們曾一起拜山，自己有病徵後去了醫院，知道有親戚初步確診後送了入急症室。他於基督教香港信義會心誠中學就讀，而學校會停課14日及派樽。

張竹君又指，該名女子暫有2名緊密接觸者都已初步確診，可能包括一名有線電視員工。而她的一名相關的26歲初步確診男友人，曾一同去Staycation，曾與友人「打邊爐」，亦與友人食過飯，故多人都可能列入緊密接觸者。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生指，截至早上時，仍有93名患者在公立醫院留醫，並再多7人康復出院，累計5096人出院。劉家獻又指，一名律敦治醫院護士於10月29日晚上，曾為確診病人於隔離病房抽取樣本時，因為無穿充夠保護衣物，已送入隔離中心觀察。

【16:17】有線電視證實，工程部一名男同事於休假期間初步確診新冠肺炎，該員工從10 月24日已開始休假，感染後未曾到公司上班。

有線電視表示，該名同事昨日(10月31日)曾與7名工程部同事及一名兼職記者有接觸，所以衛生署將安排這8人視為密切接觸者送往隔離營進行病毒檢測，直至等待檢測結果後才會安排上班。

有視電視指，會立即清潔及消毒公眾地方，以保障同事安全。

【14:30】由於再有感染頭不明個案，衞生署將於下午4時半舉行疫情記者會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生將會出席。

直擊Flycation│香港快運首班載客香港「環港遊」下午啟航

【13:30】新冠肺炎疫情影響下，全球航空業蕭條，香港快運（HK Express）早前宣布推出「環港遊」航班「#UOFlycation」。首班由香港快運推出的載客香港遊班機UO1800今日（11月1日）下午2時半式開出，早前香港快運表示，所有機位於1小時內已經售罄，反應熱烈。

↓↓↓香港快運Flycation 出發情況↓↓↓

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華昇診斷有參與長期檢測中心投標 董事長胡定旭料檢測費可再降低

【12:40】政府將於四區設長期檢測中心，以便有需要接受新冠病毒檢測市民自費做測試。檢測機構、華大基因在港設立的華昇診斷中心董事長胡定旭今日（1日）透露，華昇有參與檢測中心項目投標，又指私人市場檢測費用已下降，而是次檢測中心場地由政府提供，相信費用可再降低至合理價格，惟被問到檢測費用會否低於400元時，他僅回應指「拭目以待」。

【12:35】據悉，今日有源頭不明個案，料衞生署衞生防護中心有疫情記者會。

【11:47】消息指，本港今日新增大概7宗新型肺炎確診個案。

陳茂波指第三季經濟跌幅收窄 惟一般打工仔仍面就業困難

【11:32】新冠肺炎疫情下，本港經濟受挫。財政司司長陳茂波今（1日）在網誌撰文時表示，本港經濟連續五季呈負增長後，初現見底的跡象，第三季的跌幅收窄到3.4%；受惠於內地出口大幅增長，本港的出口亦止跌回升，私人消費跌幅收窄，加上去年低基數效應，令本港第三季本地生產總值有所改善。

然而，他提到受疫情衝擊，今年以來失業率由約3%的水平升至6.4%，就業不足率亦由1%升到3.8%，因此即使整體經濟呈現改善，一般打工仔面對的環境仍然困難。

萬聖節｜中環尖沙咀酒吧涉違限聚令 54人遭票控

【11:30】萬聖節（10月31日）中環蘭桂坊及尖沙咀諾士佛臺酒吧人頭湧湧，市民扮鬼扮馬狂歡。限聚令仍然生效，警方昨晚在中環及尖沙咀分別票控4人及50人違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章）。

盧寵茂批港甩漏多 確診者留家等入院無稽：內地清零是良好示範

【10:50】隨著本港疫情放緩，中港醞釀互認通關，香港大學深圳醫院院長盧寵茂今(1日)於商台「政好星期天」受訪時表示，經濟復蘇並無捷徑，他不同意人類要與病毒共存的說法，「我們應該係要同佢勢不兩立」，又指內地「清零」是對本港的良好示範。他又提到，本港處理疫情仍有不少「甩漏」，包括容許有病徵者「周街走」、病人確診後需留家等候入院多時的做法無稽。

羅致光指勞工市場有穩定跡象 勞工處接獲職位空缺數大升八成

【10:35】上月公布7至9月的失業率上升至6.4%，勞福局局長羅致光指，本港第三季（7至9月）的失業人數已超過25萬，但由於疫情在9月開始紓緩，勞工巿場亦有穩定下來的跡象，不少經濟指標亦出現「谷底回升」，其中勞工處今年九月從私營機構接獲的職位空缺數目已大幅上升八成（79.7%）至78,578個。

消息指張竹君丈夫病重 威院深切治療部留醫

【00:05】本港新冠肺炎疫情由年初爆發至今，絕大部份的疫情記者會都由衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生匯報最新情況，期間她更被發現連續72天沒有休假。惟張竹君連月來除了忙着應付疫情，更要照顧其患癌丈夫。消息指，張竹君丈夫在威爾斯親王醫院深切治療部（ICU）留醫，日前情況轉差，張竹君的朋友轉發短訊，希望為其祈禱。張竹君同袍指，她堅守抗疫一線的同時，亦有到醫院探望丈夫，兼顧家庭。

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