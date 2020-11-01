新冠肺炎・最新｜萬聖節狂歡後　關注疫情趨勢

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未止。截至10月31日，本港錄得三宗新增確診，全部屬輸入個案，累計確診人數達5,324人，有97名患者仍然留院。 昨日是萬聖節前夜（Halloween），蘭桂坊、尖沙咀的酒吧人山人海，難保持社交距離。今日香港快運Flycation包機首航，機票一早售罄。

消息指張竹君丈夫病重 威院深切治療部留醫

【00:05】本港新冠肺炎疫情由年初爆發至今，絕大部份的疫情記者會都由衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生匯報最新情況，期間她更被發現連續72天沒有休假。惟張竹君連月來除了忙着應付疫情，更要照顧其患癌丈夫。消息指，張竹君丈夫在威爾斯親王醫院深切治療部（ICU）留醫，日前情況轉差，張竹君的朋友轉發短訊，希望為其祈禱。張竹君同袍指，她堅守抗疫一線的同時，亦有到醫院探望丈夫，兼顧家庭。

▼10月31日萬聖節蘭桂坊、尖沙咀現場▼

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